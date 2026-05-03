Le FC Thoune a été sacré champion de Suisse dimanche. Malgré sa défaite contre le FC Bâle, le club a pu sortir le drapeau, son rival Saint-Gall ayant trébuché. En Bulgarie, l’hégémonie du Ludogorets Razgrad a pris fin : après quatorze titres consécutifs, le Levski Sofia a été couronné champion samedi.

Suisse

Promu l’an passé au plus haut niveau suisse, le club réalise donc une performance d’autant plus remarquable. L’équipe de l’entraîneur Mauro Lustrinelli a vécu une saison exceptionnelle et comptait, avant cette dernière journée, neuf points d’avance sur Saint-Gall.

Grâce à la défaite de Saint-Gall face au FC Sion, Thoune est sacré champion de Suisse pour la première fois de ses 127 ans d’existence et se qualifie pour le deuxième tour préliminaire de la Ligue des champions.

Avant cette saison, la deuxième place obtenue en 2004/05 constituait la meilleure performance du club. Thoune avait alors pris part à la Ligue des champions et affronté deux fois l’Ajax, battu à chaque fois (2-4, 2-0) malgré les buts de l’actuel entraîneur Lustrinelli.

Bulgarie

En Bulgarie, l’hégémonie sans précédent du Ludogorets prend fin. Promu en 2011, le club de Razgrad avait dominé le championnat national chaque année depuis, jusqu’à cette saison.

Éliminé plus tôt dans la saison par l’AZ Alkmaar au troisième tour de la Ligue Europa Conférence, le club de Sofia a mis fin à cette série en décrochant son 28^e titre national, le premier depuis 2009.

Un point suffisait au club pour être sacré, mais les joueurs ont finalement décroché une victoire 1-0 face au CSKA 1948 Sofia, dans un stade Georgi Asparuhov archi-comble, grâce à la réalisation de Marko Dugandzic. Levski retrouvera donc le terrain dès le premier tour préliminaire de la Ligue des champions la saison prochaine.

Hongrie

À une journée de la clôture du championnat hongrois, l’ETO FC, quadruple champion en titre, est en pole position pour conserver sa couronne. Le club de Győr possède un point d’avance sur son dauphin, Ferencváros, initialement désigné grand favori et dirigé par Robbie Keane.

Le 16 mai, lors de la dernière journée, l’ETO recevra Kisvárda, huitième du classement et désormais sans enjeu. Le futur champion hongrois obtiendra son billet pour le premier tour préliminaire de la Ligue des champions.

L’ETO n’a plus été sacré depuis 2013, tandis que Ferencváros, champion sortant pour la septième fois consécutive, devra cette fois compter sur un faux pas de son grand rival pour prolonger sa série.



