La Suisse s'est qualifiée pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde aux dépens de l'Algérie. L'équipe entraînée par Murat Yakin s'est imposée 2-0 grâce à des buts de Breel Embolo et Dan Ndoye et affrontera, au prochain tour à Vancouver, la Colombie ou le Ghana.

D’un point de vue tactique, les Algériens ont bien entamé la rencontre face à une Suisse légèrement favorite, mais ils n’ont pas pu empêcher l’ouverture du score dès la 10^e minute.

Johan Manzambi, le meneur de jeu incontournable des Suisses qui semble sur le point de rejoindre la Premier League, a dribblé son adversaire avant de centrer au sol au moment idéal. Son centre à ras de terre parfaitement dosé a permis à Embolo de pousser le ballon au fond des filets à bout portant : 1-0.

La Suisse a ainsi obtenu très tôt ce qu’elle voulait, tandis que l’Algérie a longtemps couru après le score. L’équipe de Vladimir Petkovic s’est montrée longtemps impuissante en attaque. Ce n’est qu’à l’approche de la mi-temps que l’Algérie s’est montrée dangereuse à quelques reprises, mais les tirs de Farès Chaïbi et d’Ibrahim Maza n’ont rien donné.

Moins d’une minute après la reprise, la Suisse a asséné un coup de massue à l’Algérie. Les Algériens ont perdu le ballon à deux reprises sans pression sur un Suisse et, la deuxième fois, l’erreur s’est avérée fatale. Ndoye a pu frapper sans opposition et a magnifiquement placé le ballon dans le coin opposé : 2-0.

Le suspense s’est alors presque entièrement évaporé. Hormis une frappe déviée de Riyad Mahrez, les Algériens sont restés impuissants offensivement face à une formation helvétique bien en place. Même l’entrée d’Anis Hadj Moussa, pensionnaire du Feyenoord, n’a guère changé la donne.

Dans le temps additionnel, les Suisses, malgré leur domination, ont laissé filer plusieurs occasions franches. Fabian Rieder, en particulier, devrait encore faire quelques cauchemars après avoir manqué une opportunité en or : seul face au but vide, il a touché le ballon du talon, offrant à Luca Zidane une parade in extremis.