La Suède, en pleine forme, domine la Tunisie et prend la tête du groupe de l'équipe nationale néerlandaise

La Suède a dominé la Tunisie lundi, s’imposant 5-1 grâce à des réalisations de Yasin Ayari (doublé), Alexander Isak, Viktor Gyökeres et Mattias Svanberg. Grâce à ce succès, la Suède prend la tête du groupe F avec trois points, tandis que les Pays-Bas et le Japon comptent un point chacun après leur match nul. Le 20 juin, les Scandinaves défieront les Oranje.

Le sélectionneur Graham Potter a aligné un 2-6-2, avec les avant-postes Gyökeres et Isak, tandis que Gustaf Lagerbielke (ex-FC Twente) et le gardien Kristoffer Nordfeldt (ex-sc Heerenveen) complétaient le onze de départ.

Chez les Tunisiens, Omar Rekik – frère de l’ancien pensionnaire du PSV Karim, né à La Haye – était aligné en défense centrale. Hannibal Mejbri, l’homme à surveiller au milieu de terrain, n’a pas réussi à contenir l’élan suédois lors de ce départ canon à Monterrey.

Dès la 8e minute, un long ballon en profondeur trouve Isak, qui perd toutefois son duel de vitesse avec Abdelmouhib Chamakh. Le gardien tunisien repousse le danger vers Gyökeres, dont la frappe est miraculeusement repoussée sur la ligne par le défenseur Montassar Talbi.

Le danger n’était toutefois pas écarté. Le ballon repoussé est arrivé dans les pieds d’Ayari, qui a décidé de frapper et a magnifiquement envoyé le ballon dans la lucarne opposée : 1-0. La Tunisie, elle, ne se montrait guère dangereuse. Sa seule occasion a été signalée hors-jeu.

Après la pause, la Suède a poursuivi son pressing haut et a logiquement doublé la mise. Gyökeres a contrôlé de la poitrine avant d’envoyer Isak en profondeur. L’attaquant de Liverpool a aisément éliminé Talbi puis glissé le ballon entre les jambes de Chamakh (2-0, 55^e).

Peu après, Viktor Lindelöf a failli alourdir le score, mais sa tête a frôlé la transversale. Juste avant la mi-temps, la Tunisie est revenue dans le match à la surprise générale : Hannibal a adressé un centre millimétré à Rekik, qui a placé sa tête dans le coin opposé (2-1).

Après un début de seconde période plutôt prometteur, la Tunisie a finalement concédé un troisième but à l’heure de jeu. Le capitaine Ellyes Skhiri a tenté un petit jeu devant sa surface, a perdu le ballon au profit d’Isak, qui a servi Gyökeres ; l’attaquant d’Arsenal a conclu avec autorité : 3-1.

Les Tunisiens, incapables de réagir, ont ensuite subi le coup de grâce juste avant le coup de sifflet final. Entré en jeu depuis à peine dix secondes, Svanberg a transformé un coup franc en passe décisive pour Isak, avant de conclure lui-même, toujours pour Isak, et de loger le ballon dans les filets : 4-1.

Enfin, Ayari a asséné le coup de grâce d’une frappe somptueuse à une vingtaine de mètres : 5-1. La Suède impressionne donc dans le groupe de l’Oranje.