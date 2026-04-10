La stratégie du Bayern face au Real Madrid… L’antidote de Barcelone au poison de l’Atlético

Après la défaite 2-0 concédée mercredi dernier au Camp Nou face à l’Atlético de Madrid lors de l’aller des quarts de finale de la Ligue des champions, le staff technique et la direction du FC Barcelone ont entamé un débriefing approfondi. Le match a mis en lumière des lacunes évidentes dans les transitions défensives et un manque de punch offensif.

Selon le journalcatalan Mundo Deportivo, des conclusions ont été tirées au sein du club quant à la nécessité de modifier la manière de se replier défensivement, en prenant pour exemple la performance du Bayern Munich contre le Real Madrid lors du match qui s'est soldé par une victoire du géant bavarois (2-1) mardi dernier.

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Le Real a parfois réussi à sortir proprement du pressing haut bavarois ; dans ces moments-là, les Allemands ont dû sprinter vers leur propre but pour se replier, car le club madrilène possède des attaquants rapides comme Vinícius et Mbappé. C’est précisément ce que le Barça doit reproduire sans hésitation, analyse le quotidien catalan.

Sur le marché des transferts, Mundo Deportivo rappelle que la performance de Julián Álvarez face au Barça, ponctuée d’un but sur coup franc, justifie l’intérêt catalan, tout en soulignant que l’Atlético ne lâchera pas facilement son avant-centre.

Le dénouement de ce dossier dépendra avant tout de la détermination de l’Argentin à forcer son départ, d’autant que les « Rojiblancos » ne se résoudront pas facilement à le céder à un concurrent direct.