L'Égypte s'est qualifiée pour le tour suivant de la Coupe du monde. Après 120 minutes de jeu et un score toujours de 1-1, la séance de tirs au but a fait la différence. Peu avant la fin du match, Tony Popovic, s’inspirant de la manœuvre de Louis van Gaal en 2014, a fait entrer une « arme secrète » en remplaçant son gardien par Matthew Ryan, en vain. Harry Souttar et Lucas Herrington ont manqué leur tir, tandis que Ryan n’a arrêté aucun penalty.

L’Australie avait pourtant alerté l’Égypte dès l’entame. Après cinq minutes, Cristian Volpato frappait la barre transversale. Une minute plus tard, Jordan Bos, le joueur du Feyenoord, se présentait seul face au gardien Mostafa Shobeir après un dribble remarquable, mais Rami Rabia intervenait in extremis d’un tacle glissé pour préserver ses filets.

Les Pharaons ont néanmoins ouvert le score à la 13^e minute : un coup franc repoussé a été renvoyé au premier poteau, où Emam Ashour a coupé la trajectoire de la tête pour battre Ryan (0-1). Après cette ouverture du score, l’Égypte a progressivement pris le contrôle du jeu, imposant son rythme après avoir subi la domination australienne en début de rencontre.

Juste avant la mi-temps, le malheur s’est abattu sur Bos. Le joueur du Feyenoord s’est blessé lors d’un choc avec Rabia, est resté allongé sur la pelouse, souffrant, et a finalement été évacué du terrain. Les ralentis ont montré que le défenseur égyptien avait glissé sur la jambe de Bos, restée en appui, frappant de plein fouet son genou.

Dès la reprise, Omar Marmoush se présente seul face au gardien australien mais manque le cadre (0-1).

Aiden O’Neill a enroulé un coup franc dangereux dans la surface. Dans un box des six mètres très encombré, Harry Souttar a semblé dévier le ballon, qui a fini au fond des filets : 1-1. Le ralenti a toutefois révélé que Karim Hafez avait trompé son propre gardien, sans pour autant atténuer la joie des Australiens.

Le temps réglementaire s’achève sur ce score de 1-1. Dans les dernières minutes, les deux équipes cherchent activement le but de la victoire, mais les occasions franches se font rares. À la 94^e minute, l’Égypte semble enfin sur le point de frapper. Les Pharaons ont alors eu une occasion en or de faire la différence, mais Patrick Beach a maintenu l’Australie dans le match d’un réflexe félin. Après quatre-vingt-dix minutes, aucune des deux équipes n’avait pris l’avantage et il fallait donc se préparer pour les prolongations.

En prolongation, les Pharaons ont dominé et multiplié les offensives, sans toutefois trouver l’ouverture. À la 119^e minute, Tony Popovic a joué son va-tout en faisant entrer Matthew Ryan à la place de son gardien. L’ancien portier de l’AZ n’a pu repousser l’échéance : l’Égypte a validé son billet pour le tour suivant.