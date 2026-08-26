Le spécialiste du marché des transferts Fabrizio Romano a salué la grande évolution que connaît la Saudi Pro League, affirmant que la croissance ne se limite plus à la puissance financière, mais qu'elle est devenue un modèle en matière de stratégie et de planification.

Romano a déclaré, dans des propos accordés à l'émission « Al-Mansa » sur le réseau de chaînes « Thmanyah », que le marché des transferts du championnat saoudien connaît une croissance réellement importante, non seulement au niveau du volume des dépenses, mais aussi sur le plan de la stratégie.

Le célèbre journaliste italien a pris l'exemple d'Al-Nassr, en déclarant : « Si vous regardez par exemple Al-Nassr avec des personnes comme Semedo ou Simão, Coutinho et leur équipe, et maintenant qu'ils sont détenteurs du titre, c'était une stratégie extrêmement intelligente. »

Romano a explicité sa philosophie en matière de construction d'équipes performantes, soulignant que l'accent doit être mis sur un type précis de joueurs : « Je dis toujours qu'il faut aller chercher le joueur libre, le grand leader ; ce type de joueur permettra de bâtir la stratégie idéale. »

Vous pouvez discuter des sujets et des actualités de manière plus approfondie sur les forums de « Kooora »



Romano a conclu ses propos par un message décisif qui résume la transformation actuelle de la Roshn League, en déclarant : « C'est pourquoi je pense parfois que ce n'est pas seulement une question d'argent, mais aussi le fait d'être intelligent au plus haut point. »

Le marché des transferts estival 2026 de la Roshn Saudi League a connu une activité remarquable, les clubs du championnat ayant cherché à renforcer leurs effectifs en vue de la nouvelle saison, dont les amateurs de football attendent le coup d'envoi avec un grand enthousiasme.

Le championnat saoudien a constitué un pôle d'attraction majeur pour les stars mondiales, et tout le monde s'attend à une lutte féroce pour le titre et les places qualificatives pour l'Asie. Parmi les transferts les plus marquants, Al-Hilal a renforcé son effectif avec l'arrivée de Crysencio Summerville en provenance de West Ham pour 64,5 millions d'euros, et de Mohamed Mahrezi d'Al-Taawoun pour 7,6 millions d'euros, tandis que Marcos Leonardo a quitté le club pour l'Ajax contre 19,9 millions d'euros.

Quant à Al-Nassr, il a recruté Samu Costa du Real Majorque pour 22 millions d'euros, tandis qu'Al-Ittihad a réalisé des transferts tels que celui de Jan-Carlo Simić d'Anderlecht pour 15 millions d'euros et de Dion Lopy d'Almería pour 13 millions d'euros.

Du côté d'Al-Ahli, les recrues les plus marquantes ont été Francisco Trincão en provenance du Sporting Lisbonne pour 39 millions d'euros, et Eduard Spertsyan de Krasnodar pour 21,9 millions d'euros, aux côtés d'Abdullah Radif d'Al-Hilal dans le cadre d'un transfert libre.

Al-Qadsiah, pour sa part, a conclu un gros transfert avec l'arrivée de Tijjani Reijnders de Manchester City pour 61 millions d'euros, tandis que d'autres clubs comme Al-Shabab et Neom ont connu des mouvements de transferts variés impliquant des joueurs locaux et étrangers. Ces transferts reflètent la poursuite par les clubs saoudiens d'un investissement soutenu pour renforcer leur compétitivité sur les plans national et continental.