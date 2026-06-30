La « stratégie anti-Arsenal » irrite Jürgen Klopp : « Il existe 500 façons de gagner, et l’Allemagne n’en connaît aucune ! »

L’entraîneur allemand Jürgen Klopp a vivement critiqué l’annulation du but de l’équipe d’Allemagne face au Paraguay en prolongation, lors de leur rencontre à la Coupe du monde 2026, estimant que cette décision a privé la « Mannschaft » d’une victoire à sa portée.

La réalisation du défenseur Jonathan Tah a été refusée au motif de la « règle anti-Arsenal », qui autorise l’annulation d’un but si une obstruction ou une gêne est commise lors d’un coup de pied arrêté, même si la faute précède l’entrée du ballon dans le jeu.

Klopp a fait part de son étonnement et de sa colère, déclarant : « Si cette règle avait été appliquée auparavant, Arsenal n’aurait pas été champion d’Angleterre, car il a marqué 60 % de ses buts de cette manière. »

Au-delà de l’arbitrage, il a également pointé du doigt le manque de solutions offensives et la difficulté à exploiter le potentiel de son équipe, éliminée prématurément du tournoi.

Il a martelé : « Il existe 500 000 façons de gagner un match de football. Il suffit d’en trouver une. Nous devons attaquer par les ailes, il n’y a pas d’autre solution. Tout le monde connaît la qualité de ces joueurs, mais ils ne l’ont pas démontrée sur le terrain. »

Et d’ajouter : « Il est impératif que certaines choses évoluent au sein du football allemand ; nous pouvons commencer par les équipes de jeunes de moins de 10 ans et attendre quelques années pour voir les résultats. »