La stat qui montre que le PSG ne gagnera jamais la Ligue des Champions

Relégué à la deuxième place de son groupe à la différence de buts, le Paris Saint-Germain affiche une stat inquiétante.

Si le PSG a fini second de son groupe de C1 derrière Benfica parce qu’il a marqué moins de buts à l’extérieur, il le doit quelque part également au fait qu’il ait encaissé trop de réalisations adverse.

Les coéquipiers de Marquinhos traînent une sale habitude depuis l'entame de la compétition : eux qui ont concédé au moins un but à chacun de ses matches de C1. Et le PSG présente la 10e défense de la compétition, sur 32 équipes. Pas de clean sheet à l'horizon et pas franchement les stats d'un futur lauréat.

Emmanuel Petit est d'ailleurs assez pessimiste : « Le Bayern ou Manchester City te rentrent dans la gueule et jouent au ballon ensuite, analyse l'ancien Gunner dans les colonnes du Parisien. Paris n’aime pas défendre, ce n’est pas son ADN. Ce n’est jamais un mur, ni derrière ni au milieu. »