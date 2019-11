La stat qui montre les défaillances de l'attaque du Real Madrid

Le Real Madrid souffre énormément en attaque depuis le départ de Cristiano Ronaldo.

Le n'a remporté qu'un seul trophée, le Mondial des clubs, depuis le départ de Cristiano Ronaldo. Le club madrilène souffre surtout d'une immense défaillance en attaque depuis que Cr7 a rallié Turin.

Difficile de remplacer un joueur qui garantissait 50 buts par saison et Madrid n'a plus jamais été pareil depuis le départ de la star. Le total des buts de l’équipe madrilène révèle à quel point Cr7 lui manque.

Le match nul et vierge de samedi contre le Betis a montré à quel point l'équipe avait du mal à marquer, même à domicile. C'était le premier match nul 0-0 au Bernabéu sous Zidane et le quatrième match dans lequel Madrid n'a pas réussi à trouver les filets - PSG, Atlético, Majorque et donc le Betis.

Depuis le début de la nouvelle campagne le 17 août dernier, Madrid n’a pas marqué du tout dans 28,57% de ses matchs. En 2018-2019, avec deux changements d’entraîneur (de Lopetegui à Solari et de Solari à Zidane), Madrid n’a pas atteint la cible lors de 13 des 57 matches disputés dans toutes les compétitions.

Niveau pourcentage, ça donne 23,94%. Avec l'insatiable Cristiano, Madrid n'a pas marqué sur seulement 46 de ses 519 matches disputés en neuf saisons - 8,86% - bien loin des chiffres actuels donc.