La stat impressionnante de Leo Messi lors des dix dernières années

Comme l'indique WhoScored, Lionel Messi est le joueur qui a récolté le plus de titres d'homme du match dans les cinq grands championnats européens ces dix dernières années

🏆 Most WhoScored Man of the Match awards by league since 2009/10



🇮🇹 : Alejandro Gomez - 38

🇫🇷 : Zlatan Ibrahimovic - 42

🇩🇪 : Marco Reus - 48

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 : Eden Hazard - 62

🇪🇸 LaLiga: Lionel Messi - 196 🤯 pic.twitter.com/HbWRSAxsiy