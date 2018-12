La stat complètement folle de Lionel Messi qui montre son influence au Barça

Le Barça s'est offert samedi le scalp du du Celta Vigo au Camp Nou. Un succès 2-0 avec un but de Dembélé et un autre de l'inévitable Leo Messi. Inévitable comme le démontre une stat complètement hallucinante d'Opta.

48 - Leo Messi has been involved in 47.6% of 147 @FCBarcelona goals scored in 2018 in all competitions (47 goals and 23 assists). Omnipresent. pic.twitter.com/EWwMwkkLsl