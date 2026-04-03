La star sénégalaise : « Nous étions prêts à dormir dans une poubelle face au Maroc »

Idrissa Gana Gaye, star de l'équipe nationale du Sénégal et de l'Everton FC, a déclaré ce vendredi que le contexte et la tension qui ont précédé la finale de la Coupe d'Afrique des nations 2025 contre le Maroc « étaient tout à fait normaux », refusant de dramatiser les événements qui ont entouré la rencontre.

« Tout ce qui s'est passé avant la finale était tout à fait normal... Nous le savions, mais les gens ont tendance à exagérer », a déclaré Gaye lors d'une interview accordée au magazine français « Onze Mondial ».

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Le vétéran sénégalais a ajouté, soulignant la solidité des relations entre les deux peuples : « Avant la finale, voire avant la Coupe d’Afrique des nations, tout le monde connaissait les bonnes relations entre les Marocains et les Sénégalais. Cette relation merveilleuse dure depuis des années, et nous ne devons pas la gâcher… Ce sont des amis et des frères. »

Il a poursuivi : « Nous savions que ce ne serait pas un match facile, mais plutôt tendu, mais nous étions prêts à tout... Nous étions calmes et concentrés à 200 %… Tout peut arriver, mais cela ne nous affectera pas, ni émotionnellement ni mentalement… Nous nous sommes même dit : si on nous met dans une poubelle, nous y dormirons et nous resterons silencieux ».

Les déclarations de Jay interviennent alors qu’un vif débat fait rage autour de la décision de la Confédération africaine de football (CAF) de retirer le titre au Sénégal pour l’attribuer au Maroc, après avoir considéré les Lions de la Teranga comme ayant déclaré forfait pour la finale du championnat.