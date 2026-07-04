Outre son transfert au Bayern Munich, Ismaël Sibari a continué de briller cet été. Le milieu de terrain marocain, déjà sous les projecteurs, a frôlé un exploit continental que seules les plus grandes légendes du football ont réalisé.

Avec quatre réalisations au compteur, il a d’abord brillé lors de la phase de groupes en trouvant le chemin des filets à chaque rencontre, puis il a transformé le penalty décisif qui a permis aux « Lions de l’Atlas » d’éliminer les Pays-Bas en seizièmes de finale.

Selon les données de Squawka, le nouveau joueur du Bayern Munich n’est plus qu’à une réalisation d’égaler le record du meilleur buteur africain lors d’une même édition de la Coupe du monde.

Ce record est actuellement partagé avec le Sénégalais Ismaïla Sarr, auteur de quatre réalisations avant l’élimination des siens face à la Belgique en seizièmes de finale.

La légende camerounaise Roger Milla, auteur de quatre buts en 1990, partage également ce record.

Sa blessure face au Canada repousse pour l’instant sa chance d’égaler cet exploit, mais il pourrait même le dépasser s’il continue à marquer lors des prochaines rencontres des Lions de l’Atlas.

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