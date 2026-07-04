Outre son transfert au Bayern Munich, Ismaël Sibari s’est mis en évidence cet été. Le milieu de terrain marocain brille actuellement à la Coupe du monde 2026, frôlant un exploit continental que seules les plus grandes légendes du football ont accompli.

Avec trois réalisations au compteur, l’attaquant a d’abord fait trembler les filets lors de chacun des trois matchs de la phase de groupes, avant de transformer le tir au but décisif qui a permis aux « Lions de l’Atlas » d’éliminer les Pays-Bas en seizièmes de finale.

Selon les données de Squawka, le nouveau joueur du Bayern Munich n’est plus qu’à une réalisation d’égaler le record du meilleur buteur africain lors d’une même édition de la Coupe du monde.

Ce record est actuellement détenu conjointement par le Sénégalais Ismaïla Sarr, auteur de 4 buts dans cette édition avant d’être éliminé par la Belgique en seizièmes de finale.

La légende camerounaise Roger Milla, auteur de quatre buts en 1990, partage également ce record.

La blessure subie face au Canada repousse pour l’instant sa chance d’égaler cet exploit, mais il pourrait même prendre seul la tête de ce classement s’il continue à marquer lors des prochaines sorties des « Lions de l’Atlas ».

Les Lions se sont qualifiés pour les quarts de finale de la Coupe du monde 2026 après avoir dominé le Canada 3-0 grâce à un doublé d’Ezzedine Ounahi et à un but de Sofiane Rahimi.

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