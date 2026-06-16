La star sénégalaise de la finale de la CAN au Maroc déclare : « Nous avons vécu des moments étranges… mais nous sommes les vrais champions. »

L'équipe de France entame sa Coupe du monde ce mardi face au Sénégal. Les « Lions de la Teranga » abordent cette affiche avec l'intention de briller et refusent de se considérer comme inférieurs à l'ancien champion du monde.

L’attaquant sénégalais Eliman Ndiaye a confié à France Football que les « Lions de la Teranga » ne se contenteront pas de participer : ils visent rien de moins que le titre suprême, convaincus de posséder la force et la détermination nécessaires pour briller parmi l’élite.

Ndiaye, l’un des hommes clés de la dernière finale de la Coupe d’Afrique des nations, s’est souvenu de cette rencontre remportée sur le terrain par les Lions de la Teranga (1-0 après prolongation), avant que le titre ne soit attribué au Maroc suite à une décision administrative de la commission d’appel de la Confédération africaine de football, dans des circonstances alors qualifiées de « chaotiques ».

Malgré la polémique, il affirme avoir ressenti la victoire sur le terrain et se considère toujours comme un « véritable champion d’Afrique ».

Il assure que la rencontre a été émaillée d’incidents troublants : malaises de certains joueurs avant le coup d’envoi, décisions arbitrales controversées, annulation d’un but sénégalais et attribution d’un penalty marocain dans le temps additionnel.

« J’ai ressenti une colère que je n’avais jamais connue auparavant, mais quand Ibrahim Diaz a manqué son penalty, nous avons senti que la justice divine nous avait rattrapés », a-t-il déclaré.

Malgré la décision de la Confédération africaine de football (CAF) d’accorder le titre au Maroc (3-0 par forfait le 17 mars), la Fédération sénégalaise a saisi le Tribunal arbitral du sport, et le dossier est toujours en cours d’examen.