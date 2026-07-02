Babi Jay, la star de Villarreal et de la sélection sénégalaise, a provoqué une vive polémique en quelques mots après l’élimination des Lions de la Teranga de la Coupe du monde 2026 face à la Belgique.

Menés 2-0 par le Sénégal en seizièmes de finale, les Diables Rouges ont renversé la vapeur en inscrivant deux buts coup sur coup en fin de temps réglementaire. puis, dans les ultimes secondes de la seconde période supplémentaire, Yuri Tielemans transformait un penalty pour offrir à la Belgique une victoire palpitante (3-2) et une qualification pour les huitièmes de finale.

Mais Pape Gaye a fait monter la tension au sein du camp sénégalais par ses propos après cette élimination douloureuse de la Coupe du monde, déclarant : « Je parlerai plus tard de mes adieux à la Coupe du monde ».

Sur son compte officiel Instagram, il a ajouté : « Mais je ne jouerai plus jamais pour la sélection sénégalaise tant que ce staff technique restera en place. »

La star de Villarreal n’a pas précisé les motifs de sa décision, même s’il a disputé l’intégralité des matchs des Lions et inscrit un doublé contre l’Irak (5-0).

Jay a bien débuté la rencontre face aux Belges avant d’être remplacé à la 66^e minute par Lamine Kamara, lequel a provoqué le penalty dans les ultimes instants.

Rappelons que Pape Thiaw, à la tête des Lions de la Teranga depuis 2024, a mené l’équipe jusqu’en finale de la dernière Coupe d’Afrique des nations au Maroc.

Il avait alors marqué en prolongation contre le Maroc, offrant virtuellement le titre à son équipe, avant que la Confédération africaine de football (CAF) ne décide finalement de retirer le titre au Sénégal et de l’attribuer au Maroc, les Sénégalais ayant quitté le terrain quelques minutes pour protester contre l’attribution d’un penalty aux Lions de l’Atlas en toute fin de match.





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