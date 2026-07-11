Kalidou Koulibaly, la star de la sélection sénégalaise, a rompu son silence après l'élimination des Lions de la Teranga de la Coupe du monde, suite à leur défaite 2-3 face à la Belgique.

Les Lions de la Teranga avaient pourtant mené 2-0 face aux Diables Rouges et étaient tout proches de la qualification pour les huitièmes de finale, avant que la sélection européenne ne renverse la vapeur à quatre minutes de la fin du temps réglementaire.

Dans un communiqué publié sur son compte X, le défenseur a reconnu : « Nous voulions vous rendre fiers, revivre ces émotions ensemble et prolonger le rêve mondial de notre pays aussi longtemps que possible. Malheureusement, nous n’avons pas été à la hauteur de nos attentes et de nos ambitions. »

Il a ajouté : « Avant tout, je tiens à vous remercier pour votre confiance, votre amour et votre soutien indéfectible. Vous avez porté cette équipe jusqu’à la dernière minute. Vous avez été à la hauteur de cet événement, alors que nous, malheureusement, ne l’avons pas été suffisamment. »

« En tant que capitaine, j’assume l’entière responsabilité de cette élimination. Nous portons une part de responsabilité ; nous n’étions tout simplement pas au niveau requis pour poursuivre cette aventure, et c’est une réalité que nous devons accepter avec humilité. »

Il a ajouté : « Je mesure l’ampleur de la tristesse et des critiques légitimes, qui témoignent de l’amour que vous portez à cette équipe nationale. Mais après notre élimination, des propos tenus et écrits ont dépassé le cadre sportif ; je ne peux pas permettre que l’honneur de ces hommes soit bafoué, eux qui ont toujours fait de la défense des couleurs du Sénégal une question d’honneur. »

Il a ajouté : « Malgré les erreurs, je peux attester d’une chose : notre engagement, notre unité et notre amour pour ce maillot n’ont jamais faibli. Notre groupe est resté soudé, solidaire et extrêmement professionnel du premier au dernier jour. »

Il affirme : « Je serai toujours le premier à défendre mes coéquipiers lorsque leur intégrité est remise en cause de manière injuste. Je tiens également à être très clair sur un point qui suscite la polémique : je n’ai jamais désigné un joueur en particulier pour être convoqué en sélection. Je n’ai jamais empêché aucun joueur de rejoindre la « Tanière des Lions », ni demandé l’exclusion de qui que ce soit. »

Il a rappelé : « L’entraîneur est toujours et uniquement responsable de ses décisions sportives. Les sélections, la composition de l’équipe et les choix techniques lui reviennent entièrement. Nous les avons toujours respectés, et je peux parler avec certitude des joueurs car je partage leur quotidien. Je connais leurs sacrifices, leurs blessures, leurs doutes et leur amour pour ce maillot, et je continuerai à les défendre chaque fois que nécessaire. »

Il conclut : « Cette élimination est douloureuse, très douloureuse. Mais elle ne doit pas effacer tout ce que cette génération a construit pour le football sénégalais. »