La star NBA Giannis Antetokounmpo relève des défis football à la PlayStation House avant la finale de l’UEFA Champions League





Budapest, 29/05/2026

À l’approche de la finale de l’UEFA Champions League de ce soir entre Arsenal et le Paris Saint-Germain, la superstar NBA Giannis Antetokounmpo s’est rendue hier à la PlayStation House, où il a relevé une série de défis inspirés du football dans le cadre de The Game Before The Game de PlayStation.

Des millions de fans à travers le monde rejouent déjà le match sur leur PS5. Pour cette édition, PlayStation fait passer cette rivalité de la console aux rues de Budapest, transformant l’avant-match en une célébration de la compétition, de l’attente et du jeu.

Menées par la légende d’Arsenal Santi Cazorla et la légende du PSG Blaise Matuidi, deux équipes composées de talents issus de la culture sportive mondiale s’affrontent dans The Game Before The Game à travers des défis football, des moments en stade et bien sûr du gameplay en direct sur console.

PlayStation

En rejoignant l’action, Giannis a mis à l’épreuve ses propres compétences footballistiques à travers des défis conçus pour récompenser la précision, le contrôle et le sang-froid sous pression. Apportant son esprit de compétition du basketball à la PlayStation House, la star NBA s’est mesurée à des icônes du football et à des créateurs, perfectionnant son premier contrôle, la puissance de ses tirs et bien plus encore.

À la PlayStation House, l’équipe Matuidi et l’équipe Cazorla continuent de s’affronter pour le droit de se vanter, tandis que l’excitation monte à l’approche du coup d’envoi ce soir.

La finale de l’UEFA Champions League commence sur PS5.