La star mondiale française semble en avoir assez et envoie un signal clair à Deschamps

Rayan Cherki a fait parler de lui en France. Le milieu de terrain de Manchester City n'a une nouvelle fois pas été titularisé lors du match à élimination directe contre la Suède mardi soir et a exprimé son mécontentement après la rencontre.

Le sélectionneur Didier Deschamps avait réservé deux surprises avant le match contre la Suède : Lucas Digne a débuté au poste d’arrière gauche à la place de Theo Hernández, tandis que Bradley Barcola a été préféré à Désiré Doué.

Conséquence directe : Deschamps écartait encore une fois Cherki du onze de départ. Jusqu’ici, le meneur de jeu n’avait pu compter que sur des entrées en cours de match.

Il n’a ni marqué ni délivré de passe décisive lors de ses quatre apparitions. Après la rencontre, Deschamps a voulu féliciter son protégé pour la victoire 3-0, mais Cherki, visiblement frustré, a fait la tête.

Les images montrent le joueur se détournant de Deschamps et l’ignorant complètement lorsque le sélectionneur s’est dirigé vers lui dans le cercle central.

La France a donc éliminé la Suède sans trop de difficultés. Au tour suivant de la Coupe du monde, elle affrontera le Paraguay. Si les Bleus franchissent cet obstacle, ils défieront le Maroc ou le Canada.







