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Morocco v Haiti: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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La star marocaine reconnaît : « Nous avons manqué d’humilité face à Haïti… et nous en avons payé le prix »

Maroc vs Haïti
Maroc
Haïti
Coupe du monde
B. El Khannouss
Maroc
Haïti
É.-U.

Les consignes de Wahbi ont été déterminantes dans le renversement des Lions de l’Atlas en seconde période.

Le Marocain Bilal El Khannous, étoile du club allemand de Stuttgart, estime que la sélection de son pays a manqué d’humilité face à Haïti et en a payé le prix, soulignant que la suite de la Coupe du monde ne tolérera aucune erreur.

Grâce à ce succès 4-2 obtenu tôt ce jeudi matin face à Haïti, les Lions de l’Atlas ont validé leur billet pour les seizièmes de finale de la Coupe du monde 2026. Ils occupent la deuxième place du groupe avec 7 points, juste derrière le Brésil, devancé uniquement à la différence de buts.

Les Lions de l’Atlas ont pourtant été menés à deux reprises par la sélection haïtienne, déjà officiellement éliminée avant la rencontre, avant de renverser la vapeur pour s’imposer finalement 4-2.

Au micro de « beIN Sports », il a analysé : « Je pense que nous avons parfois manqué d’humilité, et nous en avons payé le prix. »

« Nous n’avons pas été assez rigoureux dans les duels ni mené nos attaques à fond, ce qui leur a donné confiance. C’est ainsi qu’ils ont marqué deux buts », a-t-il ajouté, selon le site français « Foot Mercato ».

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« L’entraîneur (Mohamed Wahbi) nous a demandé d’être plus efficaces dans les duels et de récupérer le ballon. C’est ce que nous avons fait en deuxième mi-temps, et la victoire est méritée au final. »

Il a conclu : « Nous avons un plan de jeu, et le groupe y croit. Chacun a mis ses qualités au service de l’équipe, et cela a payé malgré les buts encaissés. »

Il a conclu : « La première phase du tournoi est achevée et nous nous apprêtons à entamer la suivante. À ce stade, la règle est simple : la victoire qualifie, la défaite élimine. L’équipe en est consciente. »

Le Maroc affrontera au 32^e de finale le vainqueur du groupe F, où figurent les Pays-Bas, le Japon et la Suède, tandis que la Tunisie a officiellement quitté la compétition après deux défaites en autant de matchs.

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