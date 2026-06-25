La star marocaine reconnaît : « Nous avons manqué d’humilité face à Haïti… et nous en avons payé le prix »

Le Marocain Bilal El Khannous, étoile du club allemand de Stuttgart, estime que la sélection de son pays a manqué d’humilité face à Haïti et en a payé le prix, soulignant que la suite de la Coupe du monde ne tolérera aucune erreur.

Grâce à ce succès 4-2 obtenu tôt ce jeudi matin face à Haïti, les Lions de l’Atlas ont validé leur billet pour les seizièmes de finale de la Coupe du monde 2026. Ils occupent la deuxième place du groupe avec 7 points, juste derrière le Brésil, devancé uniquement à la différence de buts.

Les Lions de l’Atlas ont pourtant été menés à deux reprises par la sélection haïtienne, déjà officiellement éliminée avant la rencontre, avant de renverser la vapeur pour s’imposer finalement 4-2.

Au micro de « beIN Sports », il a analysé : « Je pense que nous avons parfois manqué d’humilité, et nous en avons payé le prix. »

« Nous n’avons pas été assez rigoureux dans les duels ni mené nos attaques à fond, ce qui leur a donné confiance. C’est ainsi qu’ils ont marqué deux buts », a-t-il ajouté, selon le site français « Foot Mercato ».

« L’entraîneur (Mohamed Wahbi) nous a demandé d’être plus efficaces dans les duels et de récupérer le ballon. C’est ce que nous avons fait en deuxième mi-temps, et la victoire est méritée au final. »

Il a conclu : « Nous avons un plan de jeu, et le groupe y croit. Chacun a mis ses qualités au service de l’équipe, et cela a payé malgré les buts encaissés. »

Il a conclu : « La première phase du tournoi est achevée et nous nous apprêtons à entamer la suivante. À ce stade, la règle est simple : la victoire qualifie, la défaite élimine. L’équipe en est consciente. »

Le Maroc affrontera au 32^e de finale le vainqueur du groupe F, où figurent les Pays-Bas, le Japon et la Suède, tandis que la Tunisie a officiellement quitté la compétition après deux défaites en autant de matchs.