Le Bayern Munich a officialisé ce mercredi la signature de l’international marocain Ismaël Saibari, en provenance du PSV Eindhoven, sous un contrat courant jusqu’au 30 juin 2031. Il rejoindra le club bavarois après sa participation avec l’équipe nationale du Maroc à la Coupe du monde 2026, organisée aux États-Unis, au Mexique et au Canada.

Dans un communiqué publié sur son site officiel, le club allemand a confirmé que le joueur de 25 ans portera le maillot floqué du numéro 34, et qu’il s’inscrit dès à présent parmi les recrues phares de l’effectif pour les saisons à venir.

Selon plusieurs sources concordantes, le club bavarois aurait versé 55 millions d’euros à Eindhoven pour s’attacher les services du milieu de terrain, juste avant que ce dernier ne rejoigne le stage de préparation des « Lions de l’Atlas » en vue de la Coupe du monde 2026.

Né à Terrassa, en Espagne, le milieu de terrain a commencé sa formation à Anderlecht, en Belgique, avant de rejoindre Genk puis de s’engager avec Eindhoven en 2020, où il s’est rapidement imposé comme un élément clé de l’équipe première.

Sous les couleurs néerlandaises, il a marqué 42 buts et délivré 29 passes décisives, contribuant à trois titres de champion, trois Supercoupes et deux Coupes des Pays-Bas, avant d’être couronné meilleur joueur du championnat cette saison.

International depuis 2023, il compte 34 sélections et 12 buts au compteur, et a pris part à la victoire en Coupe d’Afrique des nations 2025.

À la Coupe du monde 2026, il brille en inscrivant des buts décisifs lors du match nul face au Brésil (1-1), puis des victoires contre l’Écosse (1-0) et Haïti (4-2), Il a également transformé le dernier penalty qui a éliminé les Pays-Bas en seizièmes de finale. Avec trois buts au compteur, il est désormais le meilleur buteur de l’histoire du Maroc et des pays arabes dans cette compétition.

Un transfert ne s’improvise pas en un jour

Max Eberl, membre du conseil d’administration du Bayern Munich en charge des affaires sportives, a déclaré : « Nous sommes ravis d’accueillir Ismaël Saibari, l’un des attaquants les plus impressionnants de cette Coupe du monde. Ce type de transfert ne s’improvise pas en une nuit, il est le fruit d’une planification à long terme. Il était essentiel de lui manifester très tôt notre intérêt, car nous connaissions son potentiel et nous lui avons présenté dès le départ une vision claire de son avenir au Bayern Munich. Saibari apportera une grande qualité, ainsi qu’une touche de créativité et d’imprévisibilité à notre système offensif. »

De son côté, le directeur sportif du club, Christoph Freund, a déclaré : « Ismail Saibari a été sacré champion des Pays-Bas à trois reprises consécutives avec Eindhoven. Il possède également une solide expérience en Ligue des champions et démontre actuellement, lors de la Coupe du monde, toute sa valeur au plus haut niveau. C’est un joueur polyvalent, plein de dynamisme et de courage sur le terrain, qui possède la mentalité et l’ambition que nous recherchons au Bayern Munich. Sa capacité à marquer des buts et sa personnalité apporteront un plus important à l’équipe ; c’est le genre de joueur pour lequel le public vient dans les tribunes. »

Un rêve d’enfant

Sibari s’est dit ravi de rejoindre le géant allemand : « Depuis l’enfance, tout joueur rêve de signer dans un club comme le Bayern Munich, car tout le monde sait que c’est l’un des plus grands clubs du monde. Le Bayern est en lice chaque saison pour les plus grands titres, comme la Ligue des champions, et je souhaite remporter ici le plus grand nombre de trophées possible. »

Il conclut : « Le style de jeu du Bayern me correspond parfaitement, et je suis convaincu que je pourrai m’exprimer au mieux au sein de cette équipe. Je m’investirai à fond chaque jour pour aider le club à atteindre ses objectifs. L’entraîneur Vincent Kompany a également été un facteur clé dans ma décision, et j’ai hâte de travailler sous ses ordres. »