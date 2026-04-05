La star marocaine : « Je ne donne mon maillot à personne pour assurer ma sécurité »

Le Marocain Othman Maama, star du club anglais de Watford, a dévoilé sa propre philosophie concernant l'échange de maillots après les matchs.

Le joueur, élu meilleur joueur de la Coupe du monde junior 2025 remportée par l'équipe du Maroc, a déclaré qu'il ne faisait pas partie des joueurs qui distribuent leurs maillots, car il craint toujours que certaines personnes n'utilisent ses effets personnels à mauvais escient.

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Maamou a ajouté, dans des propos rapportés par le journal marocain « Al-Batalha » : « Je ne suis pas du genre à demander des maillots ou à les distribuer... Après les matchs, je salue les supporters et je fais la fête avec mon équipe si nous gagnons... Et si nous perdons, je retourne au vestiaire. »

Il a poursuivi : « C'est sympa parfois de donner son maillot, mais je suis du genre très prudent... On ne sait jamais ce que les gens vont faire de nos affaires usagées... C'est pourquoi je suis prudent, je ne donne pas beaucoup et j'essaie de préserver ma sécurité. »