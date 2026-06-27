La star marocaine entre dans la mêlée… Ibrahim Díaz échappera-t-il à la « guillotine de Mourinho » ?

Ibrahim Díaz, étoile du Real Madrid et du Maroc, traverse un moment charnière de sa carrière après ses prestations éclatantes lors de la Coupe du monde 2026. L’ailier cherche désormais à convaincre le nouvel entraîneur José Mourinho de lui accorder une place de titulaire, malgré une concurrence acharnée sur le flanc droit de l’attaque.

Selon le journal catalan « Sport », le milieu offensif né à Malaga a permis aux Lions de l’Atlas de se qualifier mathématiquement pour les seizièmes de finale grâce à deux passes décisives face au Brésil et à l’Écosse, confirmant ainsi son statut de pièce maîtresse de l’attaque marocaine.

Le sélectionneur national, Mohamed Wahbi, a réaffirmé sa confiance en sa star en déclarant : « Ibrahim Díaz a été le meilleur buteur de la Coupe d’Afrique des nations, il joue au Real Madrid et c’est un joueur formidable. Il va apporter beaucoup, nous attendons encore plus de lui car il fait partie des meilleurs joueurs », allégeant ainsi la pression en soulignant ses passes décisives lors des deux premiers matchs.

Le véritable test de maturité l’attend toutefois à son retour au Bernabéu, où il devra lutter pour s’imposer sur le flanc droit face à Arda Güler, Bernardo Silva et Endrick, dans un contexte d’incertitude lié à l’arrivée de José Mourinho, qui repart de zéro avec tout le monde.

Sous le maillot des Lions de l’Atlas, il partage l’affiche avec des cadres comme Hakimi et des jeunes talents tels qu’Ayub Bouadi et Neil Ainaoui, mais son statut de joueur du Real Madrid fait logiquement grimper la barre des attentes.

Au cours de ses trois saisons avec le Real Madrid, le natif de Malaga a prouvé sa capacité à répondre aux exigences les plus élevées, obtenant des résultats immédiats chaque fois que les circonstances lui permettaient d’entrer sur le terrain, même si son poste reste pour l’instant le plus incertain, compte tenu de l’intérêt que lui portent plusieurs clubs européens.

La Coupe du monde constitue donc une occasion en or pour lui et pour ses coéquipiers madrilènes, après deux saisons en demi-teinte. Mourinho, qui suit déjà de près l’évolution de ses futurs joueurs, attend d’eux un niveau de performance maximal dès le premier jour de la préparation. Pour Ibrahim, l’épreuve internationale est à la fois une vitrine et un premier pas décisif vers la conquête d’une place de choix au sein du nouveau projet merengue.