La star marocaine, encore sous le choc après l’élimination de Wahbi, confie : « Je restais optimiste jusqu’à cette déception. »

Le Marocain Ismail Baouf a connu une année exceptionnelle avec son club néerlandais de Cambuur, et a remporté la Coupe du monde junior avec les Lions de l'Atlas.

Il avait été inclus dans la liste préliminaire du Maroc pour la Coupe du monde 2026, avant d'être écarté de la sélection définitive dévoilée par le sélectionneur Mohamed Wahbi.

Le site néerlandais Voetbal International a rapporté les propos du joueur, recueillis par le magazine Voetbal International : « Bien sûr, j’ai été déçu de ne pas figurer dans la liste définitive. Quand on est appelé dans la liste préliminaire, on se rend compte qu’on est sur le point de réaliser son rêve, c’est pourquoi j’étais optimiste. »

Il a ajouté : « Cela aurait pu être un rêve devenu réalité pour moi, mais il semble que le moment n’était pas encore venu. »

Il a ajouté : « Je dois faire preuve de plus de patience et je vais continuer à travailler chaque jour pour devenir un meilleur joueur, afin d'intégrer la sélection marocaine la prochaine fois. »

Interrogé sur la Coupe du monde 2030, il affirme : « Je veux bien sûr y prendre part, mais je ne me focalise pas uniquement sur 2030 ; je veux disputer toutes les compétitions d’ici là. »

Il conclut : « J’espère intégrer la sélection marocaine lors du prochain rassemblement. C’est un immense honneur de représenter les Lions de l’Atlas, et je ferai tout mon possible pour convaincre Wahbi de mes capacités. »