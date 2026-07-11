La star marocaine a reconnu : « Ce n'est pas la fin à laquelle nous aspirions. »

Ayub Amaymouni, joueur de l’équipe nationale marocaine, a adressé un message émouvant aux supporters à l’issue du parcours des « Lions de l’Atlas » lors de la Coupe du monde 2026. Il a exprimé sa fierté d’avoir représenté son pays et affirmé que cette élimination n’entraverait pas les ambitions futures de la sélection.

Le sélectionneur Mohamed Wahbi a ainsi vu son parcours s’arrêter en quarts de finale de cette Coupe du monde organisée aux États-Unis, au Canada et au Mexique, suite à une défaite 2-0 contre la France, les buts ayant été inscrits par Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé.

« À 21 ans », a-t-il écrit samedi sur son compte Instagram : « Notre parcours en Coupe du monde s’arrête ici. Bien sûr, nous sommes déçus, mais je suis extrêmement fier d’avoir fait partie de cette équipe et reconnaissant d’avoir porté le maillot national. »

Le joueur de l’Eintracht Francfort a ajouté : « Merci à tous ceux qui nous ont soutenus, que ce soit dans les tribunes ou devant leurs écrans. »

Il a conclu en déclarant : « Ce n’est pas la fin à laquelle nous aspirions, mais nous allons en tirer les leçons, nous allons progresser et nous allons continuer à travailler. Toujours le Maroc. »

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