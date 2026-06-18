La star marocaine a permis aux sélections arabes de maintenir leur dignité lors de la Coupe du monde

À l’issue de la première journée de la phase de groupes de la Coupe du monde 2026, le Marocain Ayoub Bouadi, étoile de la sélection marocaine, a permis aux nations arabes de garder la face.

Le site de statistiques « Opta » a dévoilé son équipe type pour la première journée de la phase de groupes de la Coupe du monde.

Bouadi, seul représentant arabe de cette équipe type, s’est distingué par une performance de haut niveau face au Brésil, lui valant les félicitations générales.

Lionel Messi, capitaine de l’Argentine, mène cette équipe type grâce à son triplé face à l’Algérie.

Le Français Kylian Mbappé, le Norvégien Erling Haaland et l’Ivoirien Yann Diomandé figurent également dans ce onze idéal.

Enfin, le gardien cap-verdien Zin Fuzinia a été inclus dans cette équipe type après avoir gardé ses cages inviolées face à l’Espagne.