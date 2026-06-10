La star iranienne affirme : « La Coupe du monde aux États-Unis est différente de toutes celles auxquelles j’ai participé. »

L’attaquant de l’équipe nationale iranienne, Mehdi Taremi, a exprimé son mécontentement au sujet du climat qui entoure la Coupe du monde 2026. Il considère que les restrictions sur les visas et le refus d’accueillir certains membres de la délégation iranienne aux États-Unis ont créé une tension préjudiciable à l’image du pays hôte.

Dans un contexte géopolitique tendu, l’équipe iranienne poursuit sa préparation en vue de la compétition organisée conjointement par les États-Unis, le Canada et le Mexique.

Après un stage initial à Antalya (Turquie), la délégation a rejoint son camp de base au Mexique, à Tijuana, près de la frontière américaine, la FIFA ayant décidé de déplacer son point de chute de Tucson (États-Unis) vers cette ville mexicaine.

Si ce changement a permis à l’ensemble du groupe de rallier le Mexique, quatorze membres de l’encadrement administratif et technique se sont vu refuser l’accès au territoire américain, où se tiendront pourtant tous les matchs de la phase de groupes de l’équipe iranienne.

« J’ai pris part à trois Coupes du monde, et l’on disait toujours qu’à peine descendus de l’avion dans le pays hôte, nous ressentions immédiatement une atmosphère unique de convivialité et d’universalité », a expliqué Tarmi à ESPN.

L’ancien joueur de l’Inter Milan, désormais à l’Olympiacos, a ajouté : « Malheureusement, je ne perçois pas cette ambiance cette fois-ci. Cette édition est tendue, on le sent dans l’air, et c’est en grande partie lié aux problèmes de visas. C’est peut-être une impression personnelle. »

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Les Iraniens doivent affronter la Nouvelle-Zélande et la Belgique à Inglewood, en Californie, avant de conclure la phase de groupes face à l’Égypte à Seattle le 26 juin.

De son côté, le vice-président de la Fédération iranienne de football, Mehdi Mohammad Nabi, a indiqué que l’instance poursuivait ses discussions avec la FIFA afin de résoudre la crise des visas.

« Un groupe ne se résume pas aux joueurs et à l’entraîneur ; il comprend aussi les staffs techniques et administratifs. Nous sommes une seule et même équipe », a-t-il rappelé.

Il a ajouté : « Nous continuons à suivre ce dossier avec la FIFA. La Fédération internationale a reconnu le problème et nous travaillons à trouver une solution. Nous espérons que la crise sera résolue dans les prochains jours. Il ne devrait y avoir aucune discrimination dans le sport, et tout le monde doit être traité sur un pied d’égalité. »

La guerre perturbe les préparatifs

Les préparatifs de la sélection iranienne ont été fortement perturbés par le conflit armé qui a éclaté dans la région ces derniers mois, entraînant l’arrêt des activités locales et le transfert de l’équipe en Turquie pour s’entraîner.

Malgré les incertitudes quant à la présence de l’Iran dans la compétition, la FIFA a confirmé sa participation aux phases finales.

Nabi a par ailleurs confirmé que le staff technique s’attache à protéger les joueurs des distractions extérieures : « Nous veillons à ce que nos joueurs restent concentrés. Ce sont des professionnels qui se consacrent à leur programme d’entraînement sans se laisser distraire par ce qui se passe hors du terrain. »

Néanmoins, le joueur Alireza Jahanbakhsh admet qu’il est difficile de séparer le football des événements extérieurs.

« Franchement, cela a été très difficile pour chacun d’entre nous, a-t-il déclaré. On doit sans cesse se tenir informé de la situation de sa famille, de ses proches et de la population de son pays, ce qui affecte naturellement le groupe. »

Il conclut : « En tant qu’équipe nationale, nous nous devons de tout donner pour rendre notre peuple heureux, surtout en ces circonstances. »