La star irakienne lance un défi : « Mbappé et les stars françaises sont des êtres humains comme nous »

Amir Al-Amari, la star de l’équipe nationale irakienne, a lancé un défi avant le début de la campagne des Lions du Mésopotamie lors de la Coupe du monde 2026.

Les hommes de l’Australien Graham Arnold évoluent dans un groupe relevé, aux côtés de la France, de la Norvège et du Sénégal.

Les Irakiens entameront leur parcours par un face-à-face avec la Norvège, puis défieront les Bleus lors de la deuxième journée, avant de clore la phase de groupes par une rencontre piège face aux Lions de la Teranga.

Dans un entretien accordé au site de la FIFA, Al-Amari a exprimé son enthousiasme à l’idée de croiser des stars de premier plan telles que Kylian Mbappé, Erling Haaland, Mikel Olise et Sadio Mané.

« Affronter de grandes stars comme Kylian Mbappé ne nous intimide pas, bien au contraire : cela constitue une motivation supplémentaire », assure Al-Amari.

Il ajoute : « Il est naturel que chacun élève son niveau technique et intensifie son rythme physique lorsqu’il affronte les meilleurs. »

Il nuance toutefois : « Au final, ce sont aussi des êtres humains comme nous, et le football ne connaît pas de grands noms : sur le terrain, ce sera 11 contre 11. »

Il conclut : « Nous devons savourer l’instant, nous libérer de la pression et mener un combat acharné sur le terrain, de la première à la dernière minute. »

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