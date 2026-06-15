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La star incontestée de Curaçao descendue en flammes par Kenneth Perez : « Il est vraiment mauvais »

Allemagne vs Curaçao
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T. Chong

Kenneth Pérez, analyste pour ESPN, a fait part de ses réserves sur le milieu de terrain de Curaçao Tahith Chong lors du dernier épisode de l’émission « WK Praat ».

À Curaçao, Chong, 26 ans, est de loin le joueur le plus apprécié de la sélection des Blue Wave.

L’unique membre de la sélection né à Willemstad, la capitale, le mancunien de Sheffield United est également le seul joueur de l’effectif à avoir vu le jour sur l’île.

Les 25 autres joueurs de la sélection sont nés aux Pays-Bas. Passé par Manchester United, Chong est considéré comme la star incontestée.

Mais, selon l’analyste, le joueur n’a guère pesé lors de la rencontre face à l’Allemagne (défaite 7-1) : « Le premier quart d’heure était sympa, ensuite ce fut un duel entre amateurs et professionnels. Certains joueurs de Curaçao sont vraiment faibles. »

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« Je trouve que Dick Advocaat a composé un milieu de terrain très particulier. Ce Juninho Bacuna est plutôt mauvais. Et ce Chong est aussi plutôt mauvais. On a donc deux joueurs au milieu qui se trouvent plutôt bons, mais il faut tout simplement des joueurs décisifs à ce poste. »

« Ces joueurs veulent juste toucher le ballon, mais leur jeu manque cruellement de vitesse », conclut Perez, exaspéré par tant de nuances autour de Curaçao. « C’est une Coupe du monde ! »

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