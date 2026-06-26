La star ghanéenne Antoine Semenyo appelle à faire preuve de plus d’agressivité à l’égard des arbitres lors de la Coupe du monde

Le penalty non sifflé en fin de match lors de la rencontre Angleterre - Ghana (0-0) continue de fâcher l'équipe africaine. L'arbitre Said Martinez n'a pas accordé de penalty après une faute apparente sur Prince ⁠Kwabena, et le VAR Guillermo Pacheco n'est pas non plus intervenu. La star ghanéenne Antoine Semenyo estime désormais que son équipe doit mettre davantage de pression sur l’arbitrage pour espérer obtenir des décisions favorables.

Les Black Stars ont pourtant livré une prestation solide face à l’Angleterre, favorite de la rencontre, et se sont créé plusieurs occasions de l’emporter. En toute fin de match, Prince Kwabena se présentait seul face au gardien Jordan Pickford lorsque Ezri Konsa l’a clairement retenu dans la surface.

L’arbitre central, pensant à tort qu’un hors-jeu avait été signalé par son assistant, n’a pas immédiatement réagi ; or, les images ont montré qu’il n’en était rien, rendant indispensable une analyse du contact entre Kwabena et Konsa.

Malgré un contact évident, le VAR Guillermo Pacheco n’est pas intervenu. Dès la fin du match, qui qualifie virtuellement le Ghana pour les huitièmes de finale, la polémique enfle.

Le sélectionneur Carlos Queiroz a exprimé son étonnement en conférence de presse : « Je ne suis pas sûr que le VAR fonctionne encore à la Coupe du monde. Avons-nous encore le VAR ? Est-ce qu’il fonctionne encore ? J’ai des doutes à ce sujet, car un penalty qui aurait dû être accordé au Ghana a été manqué. Un penalty évident. »

« Cela fait dix ans que le VAR existe (ndlr). Il n’y a aucune excuse, aucune raison valable pour qu’il ne fonctionne pas mieux. Aucune. Il est temps que les instances de la FIFA mènent une enquête sur ce qui s’est passé en coulisses », a-t-il insisté.

Vendredi, veille de la dernière journée de poules face à la Croatie, Semenyo a de nouveau pris la parole au nom des Black Stars : « En tant que joueurs, nous devons nous regrouper autour de l’arbitre et nous plaindre. C’est en quelque sorte ce qu’on pourrait dire. »

« En tant qu’équipe, nous devons faire preuve de plus d’agressivité envers les arbitres : que ce soit en restant plus longtemps au sol ou en poussant le quatrième arbitre depuis la touche », a-t-il ajouté.