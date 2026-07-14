La star française répond à Yamal : « Le match ne se jouera pas sur les réseaux sociaux »

Warren Zaïre-Emery a affirmé que le match contre l’Espagne se jouerait sur le terrain et nulle part ailleurs, rappelant que les Bleus ne craignent aucun adversaire, à la veille de la demi-finale très attendue de la Coupe du monde.

Lors de la conférence de presse organisée au stade « AT&T », le milieu de terrain est revenu sur les dernières informations concernant cette affiche qui décidera du deuxième finaliste du Mondial.

Interrogé sur les déclarations de Neco Williams et Lamine Yamal concernant la supériorité de l’Espagne, il a répondu : « Je ne sais pas ce qu’ils pensent. Nous sommes l’équipe de France et nous ne craignons personne. Nous nous concentrons sur nous-mêmes. Ils peuvent exprimer leurs opinions, mais cela ne sert à rien. Le match ne se joue pas sur les réseaux sociaux ni dans les médias, mais demain, sur le terrain. »

Interrogé sur Adrien Rabiot, le milieu de terrain a admis : « Je ne lui parle pas, c’est quelqu’un de très réservé. Mais j’essaie d’analyser le jeu des autres et d’apprendre d’eux. C’est un joueur exceptionnel, qui possède toutes les qualités d’un grand joueur. J’essaie de m’inspirer de lui. »

Interrogé sur la demi-finale de l’Euro 2024, il a répondu : « Nous sommes complètement différents. Il y a eu beaucoup de changements au cours des deux dernières années. Ce sont des matchs qui nous permettent d’apprendre. Nous sommes prêts, nous voulons battre l’Espagne et prendre notre revanche après l’Euro, mais pour y parvenir, nous devons être pleinement concentrés. »

Quant aux déclarations de Lamine Yamal et Nico Williams, selon lesquelles les adversaires devraient craindre l’Espagne, il a coupé court : « Franchement, je ne lis pas ce qui se dit. On avait déjà entendu le même discours avant notre match contre le Paris Saint-Germain. Nous nous concentrons sur nous-mêmes, nous pensons au match, pas aux déclarations dans les médias. »

Interrogé sur la question de savoir si la France craignait l’Espagne, il a répondu : « Le football est un sport collectif, et l’Espagne est une grande équipe, tout comme nous. Lamine est un joueur formidable, il sait dribbler et il est très rapide, mais avant de parler de Lamine, il faut parler de l’équipe d’Espagne dans son ensemble. »

Interrogé sur son statut de jeune joueur dans la compétition, il a souri : « J’en suis très fier. J’apprécie chaque minute passée sur le terrain, un peu moins dans cette salle de conférence. »

Concernant Lamine Yamal, il a déclaré : « Nous connaissons tous son potentiel footballistique. C’est une excellente équipe, mais nous avons aussi nos atouts. Nous ferons tout notre possible pour contrer le style de jeu de l’équipe d’Espagne. »

Interrogé sur cette affiche entre deux des meilleures équipes mondiales, il a ajouté : « Aucun match n’a été facile. Il faudra produire du grand football. C’est une demi-finale, et tout le monde veut atteindre la finale. Nous ne reculerons pas, et nous montrerons de quoi nous sommes capables. »

Interrogé sur les propos de Mariano Rajoy, qui a affirmé que « l’équipe de France n’a pas de Français », il a répondu : « Malheureusement, je n’ai pas lu cet article. Nous avons des joueurs d’origines et d’ethnies différentes. Nous formons un groupe soudé, et c’est la seule chose qui compte. »

Il ajoute : « Nous connaissons tous Kylian Mbappé. C’est un joueur d’exception. Il a été élu trois fois homme du match et se sent très à l’aise dans ce genre de situations. Il n’aime pas perdre contre l’Espagne et fera tout ce qui est en son pouvoir pour gagner. Notre groupe connaît parfaitement le plan qui nous mènera à la victoire. »

Il a ajouté : « L’Espagne possède de nombreux atouts, surtout quand elle a le ballon. Nous, on se distingue par notre vitesse et notre intensité dans les duels. On se concentre sur le match de demain, et notre objectif est de gagner. »

Il a conclu : « Nous sommes une équipe jeune, mais elle compte également dans ses rangs des joueurs expérimentés et mûrs, qui ont déjà disputé de grands matchs. Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour atteindre la finale. »