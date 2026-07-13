La star française répond à la provocation de Yamal : « C'est sur le terrain que l'on verra qui a peur »

Les deux défenseurs français Ibrahima Konaté et Maxence Lacroix ont refusé de tomber dans le piège des provocations de Lamine Yamal, l’ailier du FC Barcelone et de la sélection espagnole, à la veille de la demi-finale de la Coupe du monde 2026, programmée mardi.

Yamal avait provoqué une vive polémique en déclarant : « Nous avons battu la France lors des deux derniers matchs, et s’il y a bien quelqu’un qui craint l’autre, ce sont eux qui nous craignent, nous n’avons pas peur », des propos qui ont exaspéré les supporters et les joueurs français.

Dans une réponse posée mais ferme, Konaté a déclaré : « Nous ne nous soucions pas de ce qui se dit. Nous ne devons craindre personne, mais rester humbles et ne pas tomber dans ce piège, surtout à ce stade décisif. Il peut dire ce qu’il veut, nous nous préparerons au mieux, et c’est sur le terrain que le vainqueur sera désigné. »

De son côté, Lacroix a insisté sur la confiance des Bleus en leurs capacités, en déclarant : « Nous n’avons pas peur. Nous sommes conscients de nos capacités et nous savons que l’Espagne est une équipe solide qui réalise de superbes matchs, mais nous jouons pour gagner et nous ferons tout notre possible pour neutraliser Yamal, qui a prouvé qu’il était dangereux. Notre équipe possède suffisamment de qualités pour mener à bien cette mission. »

Les Bleus semblent avoir tiré les enseignements de l’Euro 2024, lorsque Adrien Rabiot avait critiqué Yamal avant la rencontre, ce dernier s’étant illustré en demi-finale et lui ayant répondu avec ironie lors de la célébration : « Allez, parle maintenant. »

Malgré son aura, Yamal n’a pas encore brillé lors de ce Mondial, avec un seul but au compteur, ce qui offre aux Bleus une chance supplémentaire de contenir la pépite catalane et de composter leur billet pour la finale.