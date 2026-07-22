Selon Sport Bild, le coéquipier d’Olise en équipe de France, Kylian Mbappé, aurait fait l’éloge d’un transfert vers les Merengues lors de la dernière Coupe du monde.

Selon ce média, l’attaquant du Real Madrid aurait pris contact avec l’ailier du Bayern Munich pour lui présenter le projet madrilène sous son meilleur jour. La star française aurait convaincu son partenaire de sélection que les Blancos avaient besoin de lui et que leur association sur le terrain serait des plus complémentaires sous le maillot des Merengues.

Le joueur de 27 ans aurait également vanté les atouts de la vie madrilène, louant la ville et ses conditions d’existence. Selon Sport Bild, Mbappé aurait « courtisé » Olise pendant les cinq semaines du Mondial.

Parallèlement, Mbappé aurait consulté le président du Real, Florentino Pérez, pour lui assurer qu’il avait perçu des « signaux positifs » de la part d’Olise concernant un éventuel transfert. La Ligue des champions occuperait une place centrale dans les aspirations de la star du Bayern.

Après l’élimination en demi-finale de la Coupe du monde face à l’Espagne, Olise souhaite plus que jamais remporter un titre majeur au plus vite. Mais le joueur de 24 ans doute de plus en plus de pouvoir y parvenir sous le maillot munichois : éliminé en quarts de finale en 2025 puis en demi-finales en 2026 avec le Bayern, il estime que ses chances de remporter un grand titre avec les Blancos sont nettement meilleures.

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L’avenir de Michael Olise au Bayern reste donc incertain.

Rien n’est toutefois encore acquis. Le club bavarois, détenteur du record de titres, entend conserver Olise et prolonger prématurément son contrat, qui court jusqu’en 2029. Pour cela, il est prêt à mettre la main à la poche et à rehausser le salaire annuel de l’attaquant, actuellement estimé à 14 millions d’euros, pour le porter à environ 25 millions d’euros.

Par ailleurs, le président du Bayern Herbert Hainer et Florentino Pérez ont un accord de non-sollicitation : aucun des deux clubs ne doit approcher un joueur de l’autre sans préavis. À ce stade, les « Merengues » n’ont pas encore notifié une telle démarche au FCB.

Depuis plusieurs mois, le directeur sportif Max Eberl, le président Hainer et le patron Uli Hoeneß répètent en chœur qu’Olise n’est pas à vendre, même au-delà de 200 millions d’euros. Sans clause libératoire, le dossier reste entre les mains du club.

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Michael Olise souhaite-t-il quitter le FC Bayern cet été ?

Selon Mundo Deportivo puis The Athletic, le Real aurait jugé en interne son recrutement « quasi impossible ». Plus tôt, L’Équipe, généralement bien informé, avait affirmé qu’Olise avait confié à ses coéquipiers, en pleine Coupe du monde, son envie de rejoindre les Merengues.

Peu après, Sky a démenti cette information fracassante, affirmant que le gaucher ne projetait pas de quitter le club allemand recordman de titres. Selon le média, l’agent du joueur aurait également rassuré la direction bavaroise : « Ne vous inquiétez pas, nous restons. »

Sur le plan sportif, la valeur d’Olise pour le FC Bayern est incontestable : 96 participations à des buts en 107 matchs lors de ses deux premières saisons à Munich. Lors de la Coupe du monde, il a également établi un nouveau record en délivrant sept passes décisives. Jamais, auparavant, un joueur n’avait délivré autant de passes décisives lors d’une Coupe du monde ; la légende brésilienne Pelé détenait jusqu’alors le record, avec six passes décisives lors de la phase finale de 1970.