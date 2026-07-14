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FBL-WC-2026-MATCH101-FRA-ESPAFP

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La star française accentue les difficultés de Deschamps face à l’Espagne… Son aventure en Coupe du monde est-elle déjà terminée ?

France vs Espagne
France
Espagne
Coupe du monde
W. Saliba
M. Lacroix
France
Espagne
É.-U.

Les coqs sont dans la panade

L'équipe de France a essuyé un nouveau revers après avoir été menée 1-0 par l'Espagne ce mardi soir au stade de Dallas, en demi-finale de la Coupe du monde 2026.

L’unique but de la rencontre a été inscrit dès la 22^e minute sur penalty par Mikel Oyarzabal, suite à une faute de Lucas Digne sur la pépite espagnole Lamine Yamal.

Huit minutes plus tard, le défenseur William Saliba, touché, a dû céder sa place à Maxence Lacroix.

Cette blessure complique encore un peu plus la tâche de Didier Deschamps, d’autant que la Roja a dominé la quasi-totalité de la première période.

Cette blessure pourrait l’empêcher de prendre part à la prochaine rencontre des Bleus, qu’il s’agisse de la finale ou de la petite finale.

Rappelons que le vainqueur de cette demi-finale affrontera, dimanche en finale, le gagnant de l’autre demi-finale, opposant l’Angleterre à l’Argentine. 

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