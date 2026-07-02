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Uruguay v Spain: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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La star espagnole est forfait. Deux postes demeurent indécis pour De la Fuente à la veille d’affronter l’Autriche

Espagne vs Autriche
Espagne
Autriche
Coupe du monde
L. de la Fuente
Espagne
Autriche
É.-U.

La composition probable de l’équipe d’Espagne pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde

Luis de la Fuente, le sélectionneur de l’équipe d’Espagne, a officialisé le onze de départ de « La Roja » pour affronter l’Autriche ce jeudi soir au stade de Los Angeles, lors des 32es de finale de la Coupe du monde 2026.

Toutefois, selon le quotidien « Mundo Deportivo », deux postes demeurent en balance dans l’esprit du sélectionneur : le poste d’arrière droit et celui de milieu offensif.

Selon le quotidien, Pedro Porro devrait retrouver son poste d’arrière droit après avoir manqué la dernière sortie face à l’Uruguay en raison de légères douleurs.

C’est Marcos Llorente qui l’avait remplacé contre l’Uruguay, servant au passage la passe décisive du unique but d’Álex Baena.

Au milieu offensif, Dani Olmo part favori, même si De la Fuente pourrait de nouveau surprendre en alignant Mikel Merino, comme face à l’Uruguay.

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Espagne
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Autriche
AUT

La composition probable de l’Espagne face à l’Autriche serait la suivante : Unai Simón, Boro (ou Yurente), Kobarsi, Laporte, Cocoria, Rodri, Pedri, Dani Olmo, Lamine Yamal, Oyarzabal, Baïna.

De la Fuente pourra enfin aligner Yeremi Pino et Víctor Muñoz, rétablis, tandis que Nico Williams, toujours blessé, est forfait.





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