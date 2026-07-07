La star égyptienne, en larmes, a réagi : « Félicitations à l’Argentine pour son titre de championne du monde… Mais cette compétition était truquée. »

Zico, la star de l’équipe d’Égypte, a laissé éclater sa colère après le match contre l’Argentine en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026, ce mardi soir.

Menée 2-0 puis privée d’un troisième but valable, l’Égypte a finalement craqué : l’Argentine a inscrit trois réalisations et validé son billet pour les quarts de finale, dans un contexte arbitral très controversé, l’officiel français François Litxer étant pointé du doigt.

En larmes lors d’une interview télévisée, Zico a déclaré : « Félicitations à l’Argentine pour la Coupe du monde… Le tournoi est truqué, l’arbitre a été injuste, il a tenté à maintes reprises de nous freiner. »

Il a ajouté : « L’arbitre a été d’une injustice flagrante ; dès le début du match, il était contre nous, et il a réduit à néant les efforts de tout un peuple. Allaient-ils nous laisser battre l’Argentine 2-0 ? Le tournoi est truqué, et félicitations à l’Argentine pour la Coupe du monde. »

Rappelons que Hossam Hassan, le sélectionneur égyptien, a lui aussi estimé que la rencontre avait été arrangée pour éliminer les Pharaons et maintenir Messi dans la compétition.

Il a ajouté : « Tout cela n’est qu’une question de marketing et d’argent. Ils veulent que Messi, le champion du monde, reste dans la compétition. Dans le football, beaucoup de choses se passent en dehors du terrain, motivées par des intérêts personnels, et ce qui s’est passé est injuste. »