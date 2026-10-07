23 années entières, c'est le temps qu'a attendu l'équipe nationale saoudienne pour renouer avec les podiums, et ce par la grande porte de la Coupe du Golfe arabe dans sa vingt-septième édition, le « Khaleeji 27 ».

L'équipe nationale saoudienne a été sacrée championne de la Coupe du Golfe arabe, hier mardi, après sa victoire face à son homologue émirienne sur le score de deux buts à zéro, lors de la finale du tournoi du Golfe, disputée au stade Al-Inma de Djeddah.

Ce titre est le premier pour l'équipe nationale saoudienne depuis 23 ans, et plus précisément depuis qu'elle avait réussi à décrocher cette même Coupe du Golfe arabe en 2003.

Le quotidien saoudien « Arriyadiyah » a réalisé un reportage sur l'âge des joueurs de l'équipe nationale saoudienne qui ont remporté la dernière édition du tournoi du Golfe, lorsque l'Arabie saoudite avait remporté ce même titre en 2003.

Selon le journal, Mohammed Al-Owais, le gardien de but de l'équipe nationale saoudienne, était le plus âgé parmi les éléments de la liste actuelle, puisqu'il avait assisté au sacre de l'Arabie saoudite lors de la Coupe du Golfe en 2003 alors qu'il était âgé de 11 ans.

À l'inverse, Hammam Al-Hammami, lauréat du prix du meilleur joueur du Khaleeji 27, n'était pas encore né lorsque l'équipe nationale saoudienne avait été sacrée en 2003, tout comme le gardien Hamed Al-Shanqiti.

Les jumeaux Saleh et Mohammed Abou Al-Shamat étaient dans leur première année de vie, à l'image du quatuor composé de Mohammed Mahzari, Mohammed Al-Qahtani, Rayan Hamed et Ziyad Al-Jahni, tandis que Mutaeb Al-Harbi et Jihad Dhikri étaient dans leur deuxième année.

Firas Al-Buraikan n'avait encore que trois ans, tandis que Nasser Al-Dawsari, Hassan Tambakti, Abdullah Al-Hamdan et Nawaf Boushal avaient quatre ans, Mukhtar Ali cinq ans, et Abdulelah Al-Amri et Abdulqudus Attia six ans.

Quant à Abdullah Al-Khaibari, il avait sept ans, Sultan Mandash huit ans, Mohammed Kanno neuf ans, et Abdullah Al-Salem dix ans.