Partager Suivez GOAL sur Google

Marc Cucurella a pris la défense de Pablo Maffeo après un affrontement très controversé entre Valence et le Real Madrid à Mestalla. L’international espagnol a reconnu partager le tempérament fougueux de son compatriote, affirmant que ce qui se passe sur le terrain reste sur le terrain.

Publicité

Le chaos éclate à Mestalla

Cucurella s’est exprimé au sujet de Maffeo après une rencontre sous haute tension entre Valence et le Real Madrid à Mestalla. La situation a dégénéré après le coup de sifflet final, avec une énorme bagarre dans les vestiaires et un échange houleux entre Antonio Rudiger et un supporter dans les tribunes.

Maffeo a été l’un des principaux protagonistes d’un match qui s’est achevé dans une immense tension. Le latéral a également donné une étrange interview à la mi-temps, qui l’a ensuite contraint à présenter des excuses publiques.

Composer avec un tempérament intense

Interrogé par la Cadena COPE, Cucurella a été questionné directement sur sa relation avec Maffeo et sur les événements survenus pendant le match. Le joueur madrilène n’a pas hésité à décrire le tempérament bouillant de son collègue, précisant qu’il sait exactement comment le gérer sur le terrain.

« Nous nous connaissons depuis longtemps, a expliqué Cucurella à la radio espagnole. Je sais déjà comment il est. Et bon, au fond... je suis un peu comme ça aussi. »

Publicité Publicité

Relancé sur l’agressivité notoire du défenseur, Cucurella n’a pas mâché ses mots. « Oui, très intense. Très intense, un peu fou aussi, et bon, au final, ça s’est bien passé. »

Related Topics

Tout laisser sur le terrain

Malgré la tension de la rencontre, Cucurella a souligné que l’agressivité de Maffeo se limite strictement au terrain. Il a même présenté cette capacité à passer à autre chose comme l’une des qualités qu’il apprécie le plus chez son confrère.

« Nous avons discuté et tout s’est très bien passé, a-t-il conclu en riant. Au fond, j’aime ça parce que, pendant le match, il est assez intense, assez lourd, assez détestable, mais une fois le match terminé, c’est terminé. J’aime ça parce que je suis aussi un peu comme lui. Nous donnons tout sur le terrain. »

Publicité

Tourner la page de la polémique

Les répercussions de cette rencontre mouvementée à Mestalla devraient se poursuivre tandis que les autorités examinent les différents incidents. La bagarre dans les vestiaires après le match et l’altercation entre Rudiger et un supporter feront sans aucun doute les gros titres dans les prochains jours.