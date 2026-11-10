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Le capitaine de l’équipe de France, Kylian Mbappe, a laissé une période difficile derrière lui et se concentre pleinement sur ses prochaines échéances en sélection. Son coéquipier au Real Madrid, Ibrahima Konate, assure que l’attaquant a bien rebondi après sa récente déception liée au Ballon d’Or et les vives critiques suscitées par ses propos controversés en Chine.

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Mbappe fait son retour dans le groupe France

Mbappe a officiellement réintégré le groupe France avant ses prochains matches de Ligue des nations. Le capitaine de l’équipe de France a manqué les trois derniers matches de son pays en raison d’une blessure, mais il est désormais pleinement prêt à mener l’attaque face à l’Italie et à la Turquie.

L’attaquant de 27 ans a traversé une période étonnamment agitée, sur le terrain comme en dehors. Konate assure toutefois que son coéquipier en sélection et au Real Madrid a définitivement laissé ces difficultés derrière lui.

Konate salue un joueur essentiel du Real Madrid

Mbappe a récemment terminé deuxième derrière le capitaine de l’Angleterre Harry Kane au classement du Ballon d’Or. Passer à côté de cette prestigieuse récompense individuelle a sans doute été un coup dur, mais Konate affirme que l’attaquant est en excellente forme et garde le moral.

« Il est dans un très bon état d’esprit, on le voit à ses derniers matches », a expliqué Konate, cité par Reuters. « Il a été décisif. Il est absolument indispensable pour nous à Madrid. »

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Surmonter une récente polémique hors du terrain

Outre sa déception au Ballon d’Or, Mbappe a essuyé une vive réaction négative en Chine après avoir fait référence à un mème en ligne montrant son visage sur une image de Mao Zedong, fondateur de la Chine moderne. Il a dû présenter ses excuses pour ces propos, qui ont conduit plusieurs marques à mettre immédiatement fin à leurs partenariats commerciaux avec lui. De plus, les matches du championnat espagnol ont été entièrement retirés de la programmation de la chaîne publique CCTV. Malgré cette importante distraction hors du terrain, Konate estime que le vainqueur de la Coupe du monde a réagi comme à son habitude.

« C’est un compétiteur, alors bien sûr, ne pas remporter le Ballon d’Or alors qu’il pensait avoir une chance, c’est difficile », a ajouté Konate. « Mais dès le lendemain, il était pleinement concentré à l’entraînement. »

Cap sur les rendez-vous de Ligue des nations

Mbappe va désormais chercher à répondre sur le terrain lorsque la France reprendra sa campagne de Ligue des nations. L’équipe de France se prépare à des rencontres cruciales contre l’Italie et la Turquie, lors desquelles son capitaine devra avoir un impact immédiat.