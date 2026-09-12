L'AS Roma est entré dans la course aux clubs souhaitant recruter le Brésilien Endrick sous forme de prêt lors du mercato hivernal, alors que le joueur est écarté des plans du Real Madrid et n'a disputé aucune minute avec l'équipe cette saison jusqu'à présent.

Selon le commentateur sportif italien Nicolò Schira, l'AS Roma surveille de près la situation d'Endrick et souhaite l'engager en janvier, l'entraîneur Gasperini désirant s'appuyer sur lui comme ailier gauche, bien que ce poste ne corresponde pas à sa position habituelle sur le terrain.

Endrick n'a pas eu l'occasion de jouer avec le Real Madrid depuis le début de la saison, la blessure dont il a été victime avant le coup d'envoi des matches officiels l'ayant empêché d'apparaître, malgré son intégration dans la liste de l'équipe face à l'Inter.

La situation de l'attaquant brésilien se complique davantage avec l'éclosion de Carlos Espy, qui a profité de l'absence d'Endrick et affiché un niveau remarquable, après avoir marqué contre l'Espanyol, puis fait trembler les filets du Real Betis avant que son but ne soit annulé, s'offrant ainsi de meilleures chances de disputer une place de titulaire.

L'intérêt pour Endrick ne se limite pas à l'AS Roma, puisque Liverpool surveille également la situation du joueur, tandis que le Milan AC est entré dans la course, ce qui rend la bataille pour le prêt ouverte à plusieurs clubs avant le mercato hivernal.

La décision finale reste liée à la position du Real Madrid et à celle du joueur lui-même, en particulier si son absence de compétition se prolonge, ce qui pourrait pousser le club merengue à envisager son départ sous forme de prêt afin d'obtenir un temps de jeu régulier.