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imago-sport-1084758303.jpgZUMA Press Wire
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La star du Real Madrid après le quadruplé : « Nous sommes impatients de jouer le Clasico et nous sommes en bonne forme »

FC Barcelone vs Real Madrid
FC Barcelone
Real Madrid
LaLiga
Real Madrid vs FC Séville
FC Séville
D. Huijsen
Espagne

Dean Huijsen, le défenseur du Real Madrid, a estimé que son équipe avait livré une bonne performance lors de la victoire 4-1 face à Séville, dans le cadre de la neuvième journée de Liga.

Le quotidien Marca a rapporté les propos de Huijsen, tenus au micro de la chaîne du Real Madrid, après le large succès obtenu au stade Santiago-Bernabéu, dimanche soir.

Huijsen a ajouté : « Nous avons réussi à exploiter les espaces pour ressortir le ballon, nous avons été solides défensivement et nous n'avons pas laissé beaucoup d'occasions à l'adversaire, hormis une perte de balle qui s'est ensuite transformée en but. »

Le défenseur du Real Madrid a poursuivi : « Mais nous avons joué très groupés, comme une seule équipe, et nous avons livré une bonne performance face à Séville. »

Il a enchaîné : « Comment se porte l'équipe ? Nous allons bien en ce moment et nous sommes impatients de découvrir la suite. Nous savons que nous avons un match de Ligue des champions mercredi contre Leipzig. Nous prenons les choses étape par étape, et ensuite viendra le tour de Barcelone. C'est une semaine importante pour nous. »

Il a précisé : « Jouer à domicile ? Tout le monde préfère jouer chez soi, c'est évident. Le stade Santiago-Bernabéu est un lieu historique, et c'est absolument formidable de jouer ici. »

Au sujet du retour d'Éder Militão et de son entrée en jeu, Dean Huijsen a commenté : « Nous sommes très heureux de son retour et ravis de l'avoir avec nous. »

Et de conclure : « La Ligue des champions ? Si nous atteignons les 9 points, je pense que le nombre de points habituellement nécessaire pour terminer la phase dans les huit premières places n'est pas beaucoup plus élevé que cela, donc nous ne sommes plus qu'à un pas d'assurer la qualification. »

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