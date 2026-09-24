Marc Cucurella, latéral du Real Madrid, a refusé d'évoquer ce qu'il a appelé les « mains invisibles » qui entraveraient le parcours du club madrilène, mais il a exprimé son mécontentement face aux erreurs d'arbitrage lors du derby contre l'Atlético Madrid.

Cucurella s'est exprimé dans un entretien accordé à l'émission « El Larguero » sur la radio espagnole « Cadena SER », au cours duquel il a abordé plusieurs sujets qui ont animé la rue madrilène ces derniers temps.

Cucurella : l'attaque du Real Madrid est très rapide

À propos de son profil moins offensif comparé à sa période à Chelsea, Cucurella a déclaré : « Oui, je suis d'accord avec cela. Quand je veux monter en attaque, les joueurs se sont déjà déplacés très vite et ont déjà tiré. »

Il a ajouté, dans des propos rapportés par le journal « Marca » : « En raison de la nature de l'attaque, la montée des latéraux vers l'avant devient plus difficile lorsque le ballon a déjà progressé. Nous, en tant que défenseurs, devons nous adapter à leur style, et eux aussi doivent s'adapter à nous. »

Il a poursuivi : « Il y a des moments où nous devons conserver le ballon plus longtemps et mieux gérer certaines phases du match. Au final, nous n'avons pratiquement pas eu de période de préparation, et je vis actuellement mon premier mois de compétition. »

Il a précisé : « Tout va vite, et il y a des choses dans lesquelles nous commettons des erreurs que nous devons améliorer, mais nous avons aussi vu quelques signes positifs. »

La vérité sur l'équipe qui court le moins en Liga

À propos de la statistique indiquant que le Real Madrid est l'équipe qui court le moins en Liga, Cucurella a déclaré : « Ce chiffre m'a surpris. Il y a des choses qui peuvent être vraies, mais nous courons beaucoup. »

Il a ajouté : « Nous parlons de ces chiffres parce que nous avons perdu le derby contre l'Atlético Madrid, mais si nous n'avions pas perdu, personne n'en parlerait, et le titre serait tout autre. »

Il a conclu : « Nous devons améliorer notre niveau et gagner les matches. Les chiffres existent pour cette raison, et pour nous donner une motivation supplémentaire. »

Les sifflets du Bernabéu ? Cucurella adresse un message

À propos des sifflets dont l'équipe a fait l'objet face à l'Inter Milan en Ligue des champions, Cucurella a déclaré : « J'ai l'habitude d'être beaucoup sifflé, donc ce n'est pas vraiment nouveau pour moi. »

Il a ajouté : « Mais il y a des choses qui laissent une petite trace, et j'ai été surpris que le public du Bernabéu siffle si vite. Face à l'Inter précisément, ils ont commencé le match dès le coup d'envoi, et nous n'avons pas touché le ballon avant la deuxième minute environ, et pourtant le stade avait déjà commencé à siffler. »

Il a poursuivi : « Je me suis dit alors : mais on ne nous a même pas laissé le temps de toucher le ballon. »

Cucurella estime que les supporters du Real Madrid ont l'habitude de voir de grands joueurs et des soirées historiques, et il a déclaré : « Je comprends que cela représente un message pour nous, celui de devoir offrir davantage, car tout le monde sait que nous avons du talent et que nous pouvons offrir un meilleur niveau. »

Il a ajouté : « Et cela a aussi un côté positif, celui du moment où les supporters mettent la pression dans le stade. J'ai une grande envie de vivre ces moments des soirées magiques que je regardais à la télévision. »

Cucurella tranche sur la polémique arbitrale du derby

À propos de l'arbitrage du derby de Madrid, que le Real Madrid a perdu sur le score de 2-1, Cucurella a déclaré : « Je n'aime pas dire que nous avons perdu à cause de l'arbitre, car si nous avions marqué 4 buts, nous n'en parlerions pas maintenant. »

Il a ajouté : « Mais je pense que l'arbitre a eu une grande influence dans un match de ce niveau. La confrontation était équilibrée jusqu'à ce que la balance bascule après le carton rouge et le penalty obtenu par l'Atlético. »

Il a précisé : « À l'heure actuelle, et avec le niveau qui existe, jouer en infériorité numérique montre son impact de façon considérable. »

Croit-il à l'existence d'un « complot » contre le Real Madrid ?

Cucurella a répondu à une question sur l'existence de ce qu'on appelle la « main invisible » qui viserait le Real Madrid, en déclarant : « Je n'entre pas dans le sujet des mains invisibles. Je viens d'arriver, je suis nouveau et je ne connais pas grand-chose à ces questions. »

Il a poursuivi : « Il est dommage de préparer le match puis d'être affecté par des erreurs extérieures qui ne dépendent pas de l'équipe, même si l'arbitre peut se tromper. Cette fois, la chance n'était pas de notre côté et nous en avons souffert. »

Cucurella répond : va-t-il se faire tatouer Mourinho à la manière de De la Fuente ?

Cucurella a évoqué le tatouage de Luis de la Fuente, le sélectionneur de l'équipe d'Espagne, qu'il s'est fait dessiner sur le pied après la victoire à la Coupe du monde 2026, en déclarant : « Il a vu le tatouage et il lui a plu, et je lui ai dit qu'il avait détruit ma vie », avant de rire.

Il a ajouté : « Je ne regrette pas. Les options qu'il envisageait n'étaient pas très bonnes, et au final le tatouage est devenu un souvenir de la Coupe du monde, et une anecdote supplémentaire dont nous nous souviendrons toujours. »

Il a affirmé : « Je ne pense pas que je l'enlèverai, et je mettrai peut-être d'autres tatouages autour. Gagner la Coupe du monde est une chose difficile, et remporter la deuxième étoile l'est encore plus, c'est pourquoi ce souvenir restera pour toujours. »

Lorsqu'on lui a demandé s'il ferait un tatouage dédié à José Mourinho en cas de sacre en Ligue des champions, Cucurella a répondu : « Non, ne me mets pas dans cette impasse. Étape par étape. »

Il a ajouté : « Je ne sais pas si j'ai de la bonne ou de la mauvaise chance, mais toutes les promesses que je fais, je dois finir par les tenir. »

Il a poursuivi en parlant de Mourinho : « Je ne pense pas qu'il en serait dérangé. Il m'a surpris, je ne le connaissais qu'en le regardant à la télévision, mais c'est quelqu'un de bien, et jusqu'à présent il a le sens de l'humour et est très proche des joueurs. »

Il a conclu : « J'espère que nous vivrons avec lui une période réussie. »

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