Le défenseur Dean Huijsen a réussi à livrer une prestation remarquable et à passer l'examen avec succès lors d'une soirée compliquée au cours de laquelle le Real Madrid a trébuché, se posant en unique joueur à avoir attiré les regards par sa solidité défensive.

Alors que le club madrilène se heurtait encore et encore au mur défensif et au gardien Vieles, dans un contexte d'inefficacité offensive, le défenseur central venu de Malaga a assuré la protection de l'arrière-garde avec une grande maîtrise, faisant de sa prestation sous le numéro 4 l'un des rares motifs d'optimisme après avoir concédé la première défaite de la saison.

Le quotidien espagnol « Marca » a confirmé que l'état d'esprit de Huijsen a connu un changement notable avec le début de la saison en cours, le joueur affichant une plus grande combativité et une agressivité manifeste malgré son jeune âge, un comportement qui pourrait être lié à la promesse qu'il s'est faite lorsqu'il a hérité du numéro 4 de David Alaba, un numéro qui représente pour lui celui de ses modèles Sergio Ramos et Fernando Hierro.

Le joueur avait précédemment déclaré : « Ce que je sais avec certitude, c'est que je donnerai tout ce que j'ai chaque jour, que ce soit à l'entraînement ou en match », tenant sa promesse à la lettre sur la pelouse de La Cartuja malgré le résultat négatif et décevant.

La principale mission du jeune défenseur a consisté à surveiller l'attaquant Juan « Cucho » Hernández, une tâche qu'il a accomplie avec un succès éclatant après avoir exercé une surveillance stricte sur l'attaquant colombien et l'avoir privé de recevoir les ballons dans la surface de réparation.

L'équipe du Betis a cherché son buteur entre les lignes, mais le défenseur central du Real Madrid lui a coupé les passes avec un timing parfait dans les interventions et l'a dominé dans les espaces. Il est également entré dans un duel intense et un accrochage chargé de tension avec le joueur Antony, sans reculer ni se laisser troubler face à l'un des joueurs les plus flamboyants de la formation andalouse.

La contribution de Huijsen a dépassé le cadre des rôles défensifs et de la neutralisation des adversaires, car l'une des qualités les plus marquantes qui l'ont hissé, aux côtés d'Arda Güler, au rang de meilleur élément du Real Madrid réside dans son audace et son courage balle au pied, ainsi que dans son calme absolu à la réception et sa bonne utilisation du ballon.

Le défenseur s'est avancé dans la surface adverse et a été à deux doigts d'endosser le rôle de héros inattendu : à la 11e minute, il a obligé le gardien Vieles à repousser un ballon dangereux à courte distance après une montée sur corner, avant d'expédier une tête qui s'est écrasée sur la barre transversale. En seconde période, il a réussi à récupérer le ballon dans des zones avancées pour amorcer une tentative qui a failli se transformer en passe décisive pour l'attaquant Kylian Mbappé, autant de tentatives qui auraient pu changer le scénario du match si elles s'étaient concrétisées en buts.

L'évolution de l'association avec Konaté

La rencontre a vu le défenseur Ibrahima Konaté livrer une prestation convaincante aux côtés de Huijsen sans atteindre le niveau de brio de son coéquipier, le joueur français ayant accompli ses tâches défensives malgré une précision au plus bas, que ce soit balle au pied ou sans ballon.

Le duo de la charnière défensive, qui poursuit sa progression, a montré une disparité de préparation et de rythme, entre l'assise et l'évolution manifeste du jeune défenseur espagnol, et le besoin du défenseur français de disputer davantage de matchs pour atteindre son meilleur niveau sous le maillot blanc.

Le nom de Dean Huijsen s'est imposé comme le plus grand atout défensif du Real lors des soirées compliquées, redonnant confiance à l'arrière-garde dont l'équipe a souffert tel un talon d'Achille au cours des dernières saisons.

Le défenseur continue d'afficher des performances solides, dignes du numéro de maillot de ses légendes, et s'affirme comme un leader défensif. À travers ce brio, il cherche à atteindre un objectif personnel : retrouver sa place dans le onze de l'entraîneur Luis de la Fuente, qui l'avait écarté de la liste de la Coupe du monde remportée par la sélection espagnole, chaque match devenant ainsi un message d'affirmation de soi.

Malgré l'amertume du faux pas sur la pelouse de La Cartuja, le défenseur central a prouvé qu'il était capable de résister et de tenir bon quelles que soient les circonstances autour de lui.



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