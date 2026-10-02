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La star du Portugal : Ronaldo ? Je me sens très à l'aise avec Jésus

Danemark vs Portugal
Danemark
Portugal
UEFA Nations League A
C. Ronaldo
J. Jesus
N. Mendes
Portugal

Je ne suis pas en droit de trancher au sujet de Cristiano Ronaldo

Nuno Mendes, la star de la sélection portugaise, a déclaré qu'il ne lui appartenait pas de prendre une décision concernant son compatriote Cristiano Ronaldo, qui a quitté le rassemblement des « Marins » en colère contre l'entraîneur Jorge Jesus.

La sélection portugaise s'est imposée face au Danemark sur le score de 4-2 en Ligue des nations, dans un match au cours duquel l'équipe n'a apparemment pas été affectée par le départ de Ronaldo.

Le journal Sport a publié les déclarations de Mendes à l'issue de la rencontre, dans lesquelles il a dit : « Ronaldo est un joueur de la sélection portugaise, et nous nous concentrons davantage sur ce que nous devons faire maintenant, et sur ce que l'entraîneur veut nous apporter. »

Il a poursuivi : « Je me sens très à l'aise de travailler avec Jesus, il a beaucoup de bonnes idées pour notre équipe, et pour mettre en valeur les talents que nous possédons. »

Le latéral gauche du Paris Saint-Germain a ajouté : « Quant au reste des choses, il ne nous appartient pas de décider. Nous sommes là pour accueillir tout joueur qui nous rejoint », en référence à la position de son compatriote João Neves, qui avait expliqué lors de la Coupe du monde que Cristiano devait être traité comme n'importe quel autre joueur au sein du groupe.


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