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Le défenseur brésilien João Victor, ancien joueur de Benfica et actuellement sous les couleurs du CSKA Moscou en Russie, a suscité de vives réactions après son commentaire sur la défaite de la sélection du Portugal face au Danemark sur le score de 4-1, lors du match qui s'est déroulé dans la ville de Braga.

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Le joueur a adressé un message, via son compte sur «Instagram», pour défendre Cristiano Ronaldo, après la défaite survenue lors de la première apparition de la sélection portugaise dans l'ère de l'après-capitaine.

La prise de position de João Victor est intervenue après le match disputé par le Portugal sans Ronaldo, lequel s'est soldé par une lourde chute face à la sélection danoise, enregistrant ainsi la première défaite de l'entraîneur Jorge Jesus depuis sa prise en main de la sélection.

Le commentaire du défenseur brésilien ne s'est pas limité au résultat, mais a établi un lien entre ce qui s'est passé et la manière de traiter la star portugaise, estimant que son absence et le manque de respect envers son statut méritaient que l'on s'y arrête.

Le joueur du CSKA Moscou a publié sur son compte Instagram une photo du résultat du match, montrant l'avantage du Danemark par 4 buts à 0 à la 75e minute, qu'il a accompagnée d'une formule porteuse d'une critique claire à l'égard de ce qu'il a considéré comme un manque de considération envers Ronaldo.

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João Victor a écrit : « Voilà ce qui arrive quand on ne respecte pas son modèle », un message dans lequel il n'a cité aucun nom précis, mais qui a clairement reflété le lien qu'il établit entre la défaite et la manière dont la sélection a traité son ancien capitaine.

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La portée de la formule a dépassé le simple commentaire sur le résultat d'un seul match, puisqu'elle a rouvert le débat sur la place de Ronaldo au sein de la sélection portugaise, après la fin de son parcours avec l'équipe, et sur ce qu'il représente comme valeur dans l'histoire du football portugais. De plus, le moment choisi pour publier le message, alors que l'écart se creusait et que le score atteignait les 4 buts, lui a conféré un lien direct avec les faits de la rencontre, qui s'est terminée par une défaite du Portugal 1-4.

La défaite a été douloureuse pour la sélection portugaise, d'autant plus qu'elle est survenue à Braga et devant son public, en plus d'être la première défaite de Jorge Jesus depuis sa prise de fonctions.

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Malgré la dureté de la défaite, la sélection portugaise avait déjà assuré sa qualification pour la phase à élimination directe de la Ligue des nations de l'UEFA, ce qui signifie que la défaite ne l'a pas privée de poursuivre son parcours dans la compétition.

L'équipe n'a besoin que d'un seul point lors de son prochain match face au pays de Galles pour s'adjuger la tête de son groupe et terminer la phase à la première place.