Omar El Hilali, la star de l'Espanyol, a exprimé son souhait de faire son retour dans la sélection du Maroc lors de la prochaine trêve internationale.

El Hilali a déclaré, dans un entretien accordé au journal Mundo Deportivo : « Si tu affiches le niveau requis avec ton club, tu auras toujours une chance de rejoindre la sélection, et lorsque tu ne le fais pas, tes chances tombent au plus bas. »

Il a poursuivi : « Le moment venu, cela se produira. Si je suis convoqué, j'en serai très heureux, et si ce n'est pas le cas, je continuerai à travailler pour pouvoir, à un moment donné, revenir dans les rangs de la sélection marocaine. »

Il a souligné : « Ai-je été attristé par mon exclusion de la Coupe d'Afrique des Nations et de la Coupe du Monde ? Cela te rend triste, parce que tu avais une chance de partir avec la sélection de ton pays, et au final tu n'y es pas allé. Que tu le veuilles ou non, tu commences à te demander : qu'aurais-je pu faire pour pouvoir y aller ? »

Il a fait remarquer : « Je suis devenu un supporter parmi d'autres pour eux. Dans le football, il y a toujours une deuxième et une troisième chance, d'autant que je suis encore jeune. J'espère pouvoir un jour disputer la Coupe d'Afrique des Nations et la Coupe du Monde, et cela découle de ce que tu produis avec ton club. Je suis concentré à 100 %. »

Il a expliqué : « Que penses-tu de ce qui s'est passé lors de la finale de la Coupe d'Afrique des Nations entre le Maroc et le Sénégal ? Dans n'importe quel match de football, à l'instant où l'un des adversaires quitte le terrain, la victoire doit être accordée à l'autre équipe. »

Il a insisté : « Si je n'aime pas ce que dit l'arbitre et que je décide de quitter le terrain, cela n'a aucun sens. C'est une question de règles du football, et l'arbitre est là pour une raison. Sa décision peut te plaire ou non, mais il faut continuer et la respecter. »

Il a ajouté : « Quant au penalty de Brahim Díaz, il est vrai que l'on dit souvent que c'est comme une loterie, mais il y avait aussi beaucoup de facteurs influents comme le stress et le terrain. La prochaine fois, nous devons gagner, et je suis certain que personne ne se souviendra de ce qui s'est passé. »

Au sujet de son avenir avec l'Espanyol, El Hilali a commenté : « J'ai un contrat jusqu'en 2027, puis il y a une année optionnelle liée à la réalisation d'un ensemble d'objectifs, et si ces objectifs ne sont pas atteints, il existe d'autres aspects économiques, et ainsi de suite. »

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