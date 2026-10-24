La star du Maroc met Yamal sous pression et rejoint la liste des grands de la Liga

Le Racing Santander est parvenu, alors qu'il était mené face à son hôte l'Espanyol, à décrocher une victoire précieuse sur le score de 2-1 samedi soir, lors de la dixième journée de la Liga espagnole.

Après une première mi-temps conclue sur un score vierge, l'Espanyol a ouvert la marque grâce à un but d'Eduardo Expósito, à la 62e minute.

Mais le Racing Santander a rapidement égalisé sept minutes plus tard, par l'intermédiaire de Jeannot Belosian.

Et à environ six minutes de la fin du temps réglementaire, le joueur marocain Yasser Zabiri a réussi à inscrire le but de la victoire pour les locaux.

Yasser Zabiri a ainsi porté son total à 8 buts, occupant la troisième place au classement des buteurs de la Liga, à égalité avec Lamine Yamal, la star du Barça.

Le compte « Mister Chip », spécialisé dans les statistiques du football, a indiqué sur le site X que Zabiri avait rejoint une liste prestigieuse, après avoir réussi à marquer 8 buts lors de ses 10 premiers matches en Liga espagnole.

Il a poursuivi : « Les 15 derniers joueurs ayant inscrit 8 buts ou plus lors de leurs 10 premiers matches en Liga : Garate, Johan Cruyff, Kaszelik, Krankl, Morena, Mágico González, Romário, Ronaldo, Vieri, Eto'o, Van Nistelrooy, Ibrahimović, Aubameyang, Lewandowski et Bellingham. Et à compter d'aujourd'hui : Yasser Zabiri. »

Le Racing a porté son total à 11 points et occupe la 11e place, tandis que l'Espanyol est resté bloqué à 8 points, à l'avant-dernière position.