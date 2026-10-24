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Real Racing Club de Santander v RCD Espanyol de Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
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La star du Maroc met Yamal sous pression et rejoint la liste des grands de la Liga

Racing Santander vs Espanyol Barcelone
Racing Santander
Espanyol Barcelone
LaLiga
Y. Zabiri
L. Yamal
FC Barcelone
Espagne
Maroc

Le Racing Santander est parvenu, alors qu'il était mené face à son hôte l'Espanyol, à décrocher une victoire précieuse sur le score de 2-1 samedi soir, lors de la dixième journée de la Liga espagnole.

Après une première mi-temps conclue sur un score vierge, l'Espanyol a ouvert la marque grâce à un but d'Eduardo Expósito, à la 62e minute.

Mais le Racing Santander a rapidement égalisé sept minutes plus tard, par l'intermédiaire de Jeannot Belosian.

Et à environ six minutes de la fin du temps réglementaire, le joueur marocain Yasser Zabiri a réussi à inscrire le but de la victoire pour les locaux.

Yasser Zabiri a ainsi porté son total à 8 buts, occupant la troisième place au classement des buteurs de la Liga, à égalité avec Lamine Yamal, la star du Barça.

Le compte « Mister Chip », spécialisé dans les statistiques du football, a indiqué sur le site X que Zabiri avait rejoint une liste prestigieuse, après avoir réussi à marquer 8 buts lors de ses 10 premiers matches en Liga espagnole.

Il a poursuivi : « Les 15 derniers joueurs ayant inscrit 8 buts ou plus lors de leurs 10 premiers matches en Liga : Garate, Johan Cruyff, Kaszelik, Krankl, Morena, Mágico González, Romário, Ronaldo, Vieri, Eto'o, Van Nistelrooy, Ibrahimović, Aubameyang, Lewandowski et Bellingham. Et à compter d'aujourd'hui : Yasser Zabiri. »

Le Racing a porté son total à 11 points et occupe la 11e place, tandis que l'Espanyol est resté bloqué à 8 points, à l'avant-dernière position.

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