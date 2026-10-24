La star du FC Barcelone Rodri s’apprête à disputer son premier Clasico, mais appelle ses coéquipiers à la revanche avant le choc face au Real Madrid

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Rodri est prêt à jouer les premiers rôles alors que le FC Barcelone se prépare à un Clasico aux enjeux considérables face au Real Madrid ce dimanche. L’international espagnol a prévenu ses coéquipiers qu’ils devaient s’attendre à une vive réaction de leurs rivaux, déterminés à reprendre l’ascendant dans la plus grande affiche du football mondial.

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Des débuts rêvés sur la scène mondiale

Rodri se réjouit à l’idée de disputer son premier Clasico. Il voit dans cette rivalité historique la plus grande des vitrines pour un footballeur professionnel. De retour dans le football espagnol après un passage riche en trophées à Manchester City, Rodri mesure pleinement l’importance de cette rencontre à travers le monde. Pour l’Espagnol, ce n’est pas un match comme les autres : tous les regards des amateurs de football seront braqués sur le terrain.

« C’est une grande joie de revenir dans le football espagnol et de vivre un Clasico, compte tenu de ce que cela représente à l’échelle mondiale. L’un des inconvénients pour les joueurs qui ont évolué en Premier League, par exemple, c’est qu’ils n’ont pas été autant valorisés ni eu le retentissement qu’ils peuvent avoir en Liga. J’ai eu la chance de pouvoir revenir et de disputer des matches comme celui-ci, qui vous placent sous les yeux du monde entier. Le monde s’arrête pour regarder le Clasico, espérons que ça se passe bien », a-t-il expliqué lors d’un entretien avec DAZN, cité par Mundo Deportivo.

Se méfier de l’effet Mourinho

Face à Barcelone se dressera un Real Madrid dirigé par Jose Mourinho, dont la rigueur tactique et le tempérament combatif sont bien connus du club catalan. Rodri ne se fait aucune illusion sur le défi posé par le technicien portugais : selon lui, l’ancien entraîneur de Chelsea et de l’Inter possède une capacité particulière à transformer la mentalité de ses joueurs. Le milieu de terrain s’attend à affronter ce week-end un adversaire physique et très organisé.

« Mourinho est un entraîneur qui a beaucoup de personnalité. Il a une influence déterminante sur les équipes qu’il rejoint et possède une philosophie très affirmée. Il élève toujours le niveau de compétitivité de son équipe », a souligné Rodri.

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Se méfier d’un Real Madrid blessé

L’histoire est peut-être du côté de Barcelone avant cette rencontre, mais Rodri a mis ses coéquipiers en garde contre tout excès de confiance. Les résultats récents de Madrid dans le Clasico ont été décevants, et le milieu de terrain estime que cela rend son adversaire bien plus dangereux. Un géant blessé réagit souvent avec davantage d’agressivité, et il s’attend à voir le Real Madrid tout donner face à son équipe pour mettre fin à cette mauvaise série.

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À propos de l’approche de son rival, il a ajouté : « Ils ont un style de jeu différent du nôtre, mais l’esprit de compétition est toujours là, encore plus dans des matches de cette nature. Nous nous attendons donc à un Real Madrid qui donnera tout. Sur les six ou sept derniers Clasicos, je crois qu’ils n’en ont gagné qu’un. Ils voudront donc prendre leur revanche. »

Rebondir après les revers européens

Barcelone aborde ce match après un résultat frustrant en Ligue des champions face au Paris Saint-Germain, mais l’équipe reste concentrée sur la tâche qui l’attend. Rodri assure que les difficultés récentes sur la scène européenne n’ont pas ébranlé le vestiaire et que les ambitions nationales demeurent la priorité. La capacité à rebondir après une défaite est ce qui distingue les champions, et l’équipe est déterminée à prouver sa résilience face à son plus grand rival.

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« C’est vrai que nous restons sur ce faux pas à Paris, mais notre mentalité est intacte et nous avons envie de continuer à bien faire », a conclu Rodri.