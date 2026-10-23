La star du FC Barcelone Gabriel Jesus révèle son « rêve » d’enfance avant son premier Clasico face au Real Madrid

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Gabriel Jesus s’apprête à réaliser un rêve de toujours en disputant son premier Clasico, dimanche, lorsque le FC Barcelone recevra le Real Madrid. Arrivé au Camp Nou cet été, l’attaquant brésilien a bien commencé la saison et a hâte de retrouver des adversaires qu’il connaît bien.

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Jesus se prépare pour son premier Clasico

Jesus s’apprête à découvrir le Clasico pour la première fois, alors que Barcelone reçoit le Real Madrid au Camp Nou dimanche. L’attaquant brésilien n’a rejoint le club que cet été, mais il devrait déjà jouer un rôle important dans l’une des rencontres les plus disputées du football mondial.

C’est un grand moment pour l’attaquant de 29 ans, qui s’est adapté à une vitesse remarquable à sa nouvelle vie en Espagne. Il a déjà inscrit quatre buts en sept apparitions toutes compétitions confondues cette saison, prouvant d’emblée sa valeur à son nouveau club et aux exigeants supporters locaux.

Le rêve d’une vie à Barcelone

Selon lui, jouer pour les Blaugrana a toujours été son principal objectif de carrière. Fouler la pelouse du mythique Camp Nou face au plus grand rival du club marquera l’aboutissement d’une ambition personnelle qu’il nourrit depuis sa jeunesse. Au micro de Caze TV, Jesus a exprimé son immense enthousiasme avant ce choc très attendu du week-end.

« C’est vraiment un rêve de disputer ce Clasico pour la première fois, a expliqué Jesus, qui l’a reconnu sans détour. Je n’ai jamais caché mon désir de porter un jour le maillot du Barça. Je l’ai dit il y a plusieurs années, et cet objectif comprenait aussi le fait de jouer le Clasico. »

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Un adversaire familier pour le Brésilien

Si ce sera son tout premier Clasico, Jesus n’est pas étranger aux matches à fort enjeu ni aux confrontations avec le Real Madrid sur la grande scène. L’ancien attaquant d’Arsenal a déjà affronté le géant espagnol lors de son passage très réussi en Angleterre à Manchester City.

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Il apporte une solide expérience du plus haut niveau à l’attaque des Blaugrana, après avoir souvent disputé la phase à élimination directe de la Ligue des champions et vécu d’intenses luttes pour le titre en Premier League. Il reconnaît toutefois volontiers que cette rivalité historique, qui se jouera ce week-end, possède une atmosphère véritablement unique.

« J’ai participé à de nombreux matches de cette importance, mais Barcelone contre le Real Madrid est sans aucun doute l’un des plus grands au monde », a ajouté la star brésilienne.

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Un choc crucial au Camp Nou

Jesus et ses coéquipiers se concentrent désormais entièrement sur le choc de dimanche au Camp Nou. Le Brésilien voudra à tout prix prolonger son excellent début de saison devant le but et jouer un rôle décisif dans la victoire pour ses débuts très attendus dans le Clasico.