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Le Bayern Munich s’inquiète de l’état de forme de Luis Diaz après le contretemps subi par l’ailier lors du match de Ligue des champions face à Arsenal. Entré en jeu en seconde période, l’international colombien a dû quitter le terrain quelques instants avant le coup de sifflet final à l’Allianz Arena.

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Sa sortie en fin de match suscite des inquiétudes

Le géant allemand a concédé un match nul âprement disputé (2-2) face à Arsenal mardi soir, mais le résultat a été éclipsé par les inquiétudes concernant son attaquant vedette. Diaz a débuté sur le banc avant d’entrer à la 68e minute à la place d’Ismael Saibari, alors que Vincent Kompany cherchait à arracher la victoire. Sa soirée a toutefois pris fin prématurément : remplacé à la 90e minute, il a quitté le terrain visiblement frustré.

Diaz a été vu assis sur la pelouse dans les derniers instants du match, indiquant au personnel médical qu’une gêne musculaire l’empêchait de poursuivre. Sa situation reste un sujet de préoccupation pour la direction du Bayern, l’ailier ayant déjà dû composer avec un léger problème physique avant cette rencontre européenne. La décision de le faire entrer en jeu est désormais remise en question, d’autant qu’il n’a pas pu disputer jusqu’au bout les quelque 20 minutes restantes.

Diaz écarte la crainte d’une longue absence





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Ces images inquiétantes sur la pelouse ont immédiatement jeté un froid sur la rencontre, laissant ses coéquipiers, le personnel du club et les supporters très préoccupés par la gravité de la blessure. Cette inquiétude générale a toutefois cédé la place au soulagement lorsque le joueur de 29 ans a été vu quittant le stade par ses propres moyens, avec une attitude calme et positive qui contrastait nettement avec les scènes observées sur le terrain.

S’adressant directement à Sky Sport tôt mercredi matin, le joueur a tenu à dissiper les craintes persistantes, assurant aux supporters que ce n’était « rien de grave ». Confiant dans sa capacité à se rétablir rapidement, il a ajouté qu’il pensait pouvoir rejouer après seulement quelques jours de repos.

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Kompany fait part de ses inquiétudes

Kompany a reconnu que la situation médicale n’était pas idéale, notamment parce que le problème s’était déjà manifesté. S’exprimant devant les médias peu après le coup de sifflet final, le technicien belge a fait part de son inquiétude quant à l’état de son influent ailier. Il a précisé qu’il n’avait pas encore eu de discussion approfondie avec le joueur, mais que les signes étaient quelque peu préoccupants.

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« Nous n’avons pas eu une conversation très longue. J’espère que ce n’est pas grave. Mais quand cela arrive pour la deuxième fois, on est toujours un peu inquiet », a expliqué Kompany à DAZN.

Avant même le coup d’envoi face à Arsenal, Kompany avait clairement indiqué que Diaz n’était pas à 100 % de ses capacités physiques. L’entraîneur avait révélé que le joueur avait manqué une partie des entraînements, mais tenait absolument à contribuer à cette rencontre de Ligue des champions. « Il ne s’est pas entraîné à 100 %, mais il m’a dit ce matin : “Coach, je veux être là et j’aimerais jouer.” C’est une bonne chose pour nous qu’il puisse être sur le banc. Il peut jouer un rôle et il en jouera probablement un s’il se sent bien pendant l’échauffement », avait déclaré Kompany avant le coup d’envoi.

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Les conséquences possibles pour le calendrier du Bayern

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Le Bayern attend désormais avec inquiétude de voir comment Diaz réagira aux soins au cours des prochaines 48 heures. Alors que la course au titre en Bundesliga s’intensifie et que d’autres rencontres européennes approchent, perdre un joueur de son calibre porterait un coup important aux plans tactiques de Kompany. L’effectif traverse déjà une période chargée et sa profondeur sur les ailes sera mise à l’épreuve si le Colombien doit rester quelque temps à l’écart des terrains.

Si le joueur s’est montré optimiste quant à son état, le service médical procédera probablement à des examens complémentaires pour s’assurer qu’il n’y a pas de lésion à long terme. Le club espère que Diaz a vu juste en prévoyant un rétablissement rapide, afin de poursuivre sur la lancée de ses récentes performances.